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台北通又出包！民抱怨熊好券不能用 北市坦言晚間系統卡

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
台北市議員許家蓓接獲民眾反映，剛剛晚間用時間，原本想要用熊好券吃一頓美食，也支持自己喜歡的店家。結果打開台北通APP，系統又出狀況沒辦法用熊好券，振興的美意大打折扣。圖／引用許家蓓臉書
台北市議員許家蓓接獲民眾反映，剛剛晚間用時間，原本想要用熊好券吃一頓美食，也支持自己喜歡的店家。結果打開台北通APP，系統又出狀況沒辦法用熊好券，振興的美意大打折扣。圖／引用許家蓓臉書

「熊好券不能用，台北通又出包」，台北市議員許家蓓接獲民眾反映，剛剛晚間用時間，原本想要用熊好券吃一頓美食，也支持自己喜歡的店家。結果打開台北通APP，系統又出狀況沒辦法用熊好券，振興的美意大打折扣。

許家蓓質疑，台北市長柯文哲口口聲聲說要數位轉型，連振興券都限制台北通APP才能抽，無視數位落差。結果台北通還是一再出現系統問題，台北市政府必須優化系統、徹底檢討，而不是只想衝台北通會員數、收集民眾個資！如果APP一直出狀況，只會讓民眾越來越不願意使用。

北市資訊局表示，熊好券從今天下午5點就開始出現系統卡卡，速度緩慢，的確影響到民眾使用熊好券，不過經過民眾反映，團隊立即立即處理，約在晚間8點30分左右，系統效能逐步提升。至於系統出問題的原因，主要是民眾在查詢熊好券的適用店家時，頻繁使用優惠商家及優惠地圖，高流量造成原本台北通地圖圖層模組效能消耗，資訊局調節後，已逐步恢復效能，原先的券並不會消失。

北市 柯文哲

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