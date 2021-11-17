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侯友宜：新北客家漸隱形化 多辦活動傳承年輕人

中央社 / 新北17日電

新北市府表示，新北客家人相對屬於少數，因少講客語使得客家身分隱形化，在COVID-19疫情後將舉辦活動吸引客家年輕人；客家局責無旁貸要發展客家語言與凝聚客家鄉親向心力。

新北市客家事務局今天在市政會議提專題報告，局長林素琴表示，培育客語薪傳師至各學校、社區開班教學以推廣客語，也舉辦客家母語演講比賽，吸引雙北及桃園的學生參加。

她說，鼓勵學校開設創意客家社團或課程，從課程中學習開口說客語，讓客語向下扎根。另外，客屬社團在社區開課，也透過社群平台，在各節慶、節氣、時事等，教大家說生活中應用的客語。

今天的會議中，播放市府各局處首長說一句客語的短片，鼓勵市府員工在辦公環境說客語，不要吝於表達自己是客家人的身分。

文化局長龔雅雯、教育局長張明文在會議中補充表示，圖書館與博物館等處所，與客家局協力推動多元文化；教育局也在各校課程中落實推動母語，從學前教育扎根，透過語言課程吸收自己族群的知識，也讓孩子深入探索自己的客家身分認同。

市長侯友宜表示，感謝客家局用心經營新北64萬客家族群，不過鄉親使用客家語言，比起其他語言相對少很多，客家族群被認同少，也就漸漸隱形化，如何凝聚向心力，市府客家局責無旁貸。

侯友宜說，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情舒緩後，將持續辦理活動擴大客家族群參與的力量與意願。尤其，青年參與客家活動能夠傳承客家文化，他希望多利用現有的客家文化場所的硬體設施，轉變為可以傳承與學習的中心。

客語 語言

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