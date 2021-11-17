新北哈客樂園落成 打造生態景觀體驗藍染農事

新北市府客家事務局今天表示，三峽客家文化園區「新北哈客樂園」完工，將於21日開放，將發展醃漬手藝、農事體驗、種茶及藍染等戶外手作，適合親子休閒學習並體驗客家文化。

市府客家事務局長林素琴今天在市政會議專案報告表示，為延伸新北客家文化觸角，規劃4年打造4處「哈客館」，除淡水館與新店館已開始運作，哈客新莊館預計12月16日開幕，明年規劃哈客板橋館。

她說，今年收回三峽客家文化園區周邊遭民眾佔用土地，結合三峽茶山及藍染在地元素，重新打造生態景觀工程的「新北哈客樂園」，將於21日完工啟用。

林素琴說，三峽客家文化園區開設年度最熱門課程是藍染及纏花手作，藍染DIY「隨到隨染」，並打造新北客家藍染手作品牌。客家局特別到陽明山考查，將早期的藍染手藝展現在園區的農事體驗及環境教育課程，以瞭解藍染與客家藍衫的人文歷史脈絡。

林素琴表示，新北哈客樂園將結合周邊三峽清水祖師廟、李梅樹紀念館、鶯歌陶瓷博物館及新北市立美術館，推動「三鶯文創整合計畫」，發展醃漬藝術、農事體驗，透過踩踏酸菜，認識傳統客家惜福的芥菜醃漬文化，也在園區茶山種植三峽在地「青心柑仔」茶種。

客家局發布新聞表示，園區的農事體驗區內設有水田、旱田，結合可食地景種植野薑花、桂花、月桃、仙草等植物，及魚腥草、紫蘇、香茅等藥用植物，具有早期客家庭院前的埤塘文化景觀。