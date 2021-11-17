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「台北通」吃個資？北市發言人陳智菡嗆議員栽贓帶風向

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
台北市發言人陳智菡今天在臉書嗆，這幾天一直看到有人質疑台北市藉由台北通蒐集、竊取個資、綁架台北市民，還開始帶風向「台北市是吃個資的巨獸」。陳智菡說，不實指控市府嚴正駁斥。圖／引用自陳智菡臉書
台北市發言人陳智菡今天在臉書嗆，這幾天一直看到有人質疑台北市藉由台北通蒐集、竊取個資、綁架台北市民，還開始帶風向「台北市是吃個資的巨獸」。陳智菡說，不實指控市府嚴正駁斥。圖／引用自陳智菡臉書

北市議員黃郁芬日前質疑，有市民反映只是申請市立圖書館借閱證期限延展，卻「被自動加入台北通金質會員」，砲轟市府只想用市政資源完成柯文哲「強推台北通」願望。對此，台北市發言人陳智菡今天在臉書嗆，這幾天一直看到有人質疑台北市藉由台北通蒐集、竊取個資、綁架台北市民，還開始帶風向說「台北市是吃個資的巨獸」。陳智菡說，不實指控北市府嚴正駁斥，請不要被誤導、抵制栽贓抹黑！

陳智菡今天在臉書提到，台北通是台北市政府開發的整合式服務APP，註冊時採實名認證，希望能協助市民在台北市活動更方便；不管是愛心卡、愛心陪伴卡、敬老卡、學生證、兒童優惠卡借書證、中低收入戶證明等18卡證，都可以整合在同一個app裡，如果需要藉由不同卡證、進出不同場館、參加不同活動，就不用帶著厚厚一疊卡出門，這不叫綁架、這叫數位便民。

陳智菡說，台北通像一個入口、一個快速通道，通過之後大部分資訊不會留在台北通，例如防疫實聯制掃完，資訊會存在雲端28天，只有防疫需要才會由衛生單位調閱，過期了就自動銷毀；其他福利身分(例如65歲以上長者、學生、低收入戶等的個資) 原本就存在各業務單位 (敬老卡資料在社會局、借書證原本就在圖書館)，根本不在台北通。

陳說，台北通介接其它服務或系統時，個資使用非常嚴謹，例如由介接中央1922疫苗預約系統，就要再次取得民眾個資授權同意書才能介接到中央，絕不會有無限授權問題。台北市為了保護個資還設立北市政府資料治理委員會設置要點、成立資料治理委員會， 要用大數據輔助市政，應用大數據也得經過委員會討論、有會議要點、一定有會議記錄、把資訊都去識別化才可以使用。

陳智菡提到，很遺憾的，許多議員在還不了解的狀況下，胡亂指控，說「台北市目前利用台北通在做的事，就是利用這個App進行數位『總歸戶』。把各種需要不同程度個資的服務全部集中在一起，然後向民眾漫天喊價，要求市民把所有個資都一口氣全交出來再說。」還有人在臉書跟公開社團散布台北通連動個人健康檢查的資料、指控北市府意圖監控人民…，用極端聳度的不實指控來恐嚇民眾。

陳智菡說，這些不明就裡、似是而非的言論，正在一點一點抹煞市府同仁們長年累月來的努力、想汙名化北市府、阻擋城市數位轉型的腳步。但這幾個月來，北市致力推廣用台北通掃實聯制，系統讓國家不需要支付大量簡訊費用，節省上千萬公帑，大量減緩中央簡訊實聯制預算的壓力，所有個資都受到嚴格的保護、不可能挪為他用。

北市 陳智菡

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