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平溪偏鄉長者急救訓練 救人利己有保障

觀天下 / 記者陳郁薇／平溪報導
平溪區平溪里和石底里就邀集社區志工，進行一場心肺復甦術CPR急救教育。 圖／觀天下有線電視提供
平溪區平溪里和石底里就邀集社區志工，進行一場心肺復甦術CPR急救教育。 圖／觀天下有線電視提供

平溪區地廣人稀年長者居多，醫療資源也相對缺乏，平溪里和石底里就邀集社區志工，進行一場心肺復甦術CPR急救教育，讓許多長者志工實際操作，了解如何救人，增加不少知識，未來如果遇到類似問題，都能先做緊急的處理，不少長者認為獲益良多。

為健全緊急醫療體系，增進民眾自救救人的基本急救知能，心肺復甦術急救教育，平溪區各里致力推廣急救技能。今(15)日平溪里和石底里的志工，就進行了一場基本急救的教育訓練，而這些志工都是上了年紀的長者，對於他們來說，獲益良多。

另外在國外的公共場所常見設置自動體外電擊去顫器（AED），以備民眾突發心跳停止，就醫之前的緊急處置，由於自動體外電擊去顫器（AED）操作便利，使用人員只要接受正確的訓練，使用時跟隨機器指示就能順利執行，因此，亦有「傻瓜電擊器」之稱，讓許多志工們第一次看到如何操作儀器，不由得嘖嘖稱奇，大家也實際操作如何急救。

主講的平溪消防隊員表示，輕鬆易學的CPR+AED訓練，將會為自己及身旁的人，提供多一重安心保障，希望在醫療資源相對缺乏的平溪來說，居民都能習得如何自救及救人，共同締造一個更健康的社會。

平溪 AED CPR

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