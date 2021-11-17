迎接新年 汐止議員備限量水果月曆大方送

11月了，月曆又只剩下最後一張，和往年一樣，新北市議員周雅玲準備了水果月曆免費發送，水果月曆真的很受歡迎，從上個禮拜就不少人在問，新北市議員周雅玲也歡迎大家到服務處索取，一起迎接新的一年。

新北市議員周雅玲表示，又要到民國111年了，相信家中的月曆又只剩下一張而已，每年這時候水果月曆非常搶手，上星期就有很多鄉親到服務處洽詢水果月曆何時開始發送，現在終於新鮮到貨，今年的水果月曆跟往年又不一樣囉，有黃澄澄的橘子、非常大顆紫色葡萄，還有蓮霧跟枇杷，今年一樣美味多汁的水果月曆數量不多，歡迎民眾趕快到服務處索取。

今年又要進入尾聲，新北市議員周雅玲拿著新北市議會的水果月曆，希望和大家一起迎接新的一年，才剛拿到手，還來不及po上臉書、line@，這幾天己經有好多民眾陸續來索取，路過民眾看到有水果月曆趕緊進門索取，很開心，每一年都會到服務處索取，掛在家裡大大鮮亮的水果月曆真的很討喜，每天看著心情都變好。