新店戶所結婚布景有巧思 新人跨區登記及拍照

疫情趨緩後，許多新人也找時間辦理結婚登記，引發各區戶所布景大比拚，其中新北市有幾區就讓民眾認為有待加強，不過也有廣手好評的，如新店戶政事務所，不只充滿層次及粉紅色泡泡，也有許多搭配小道具，吸引許多民眾跨區辦理結婚登記及拍照。

新北市議員張維倩指出，這陣子聽到許多民眾陳情，新北許多戶政事務所的結婚背板及婚約書的「美學」有待加強，尤其看北市許多富有美感的登記場所，都感到相當羨慕。

張維倩辦公室補充，張維倩與助理實地走訪許多戶政事務所，很多的確都有待加強，如板橋、新莊及土城等地，但有些布置也很受民眾贊同，如新店、中和等，盼待加強的戶政事所趕快跟上廣受好評的戶所。

新北民政局回應，通常都會由戶所去準備背板及道具等，很多戶所相當用心。有民眾就指出，新店戶政事務所的背板及氛圍就相當美好，還有很多豐富道具，許多新人紛紛跨區、甚至跨縣市前來登記及拍照。

新店戶政事務所主任指出，新背板充滿粉紅泡泡，廣受民眾歡迎，這都要感謝年輕團隊的創意及巧思，包含畢業於台灣藝術大學圖文傳播系的趙怡雯，以及戶籍員左佳琇，兩人對美術設計很有興趣，花了不少心思設計。