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10月1日才保外就醫...孫道存今凌晨病逝 享壽72歲

疫情趨緩天氣轉涼 金山泡湯人潮回流

觀天下 / 記者廖品涵／金山報導
金山的戶外溫泉泡腳池，開始出現泡腳暖身的人潮。 圖／紅樹林有線電視提供
金山的戶外溫泉泡腳池，開始出現泡腳暖身的人潮。 圖／紅樹林有線電視提供

東北季風報到，天氣漸漸轉涼，在金山的戶外溫泉泡腳池，開始出現泡腳暖身的人潮，此外，日前受到疫情影響，停止營業好幾個月的溫泉業者也終於在疫情逐漸趨緩後，盼回了泡湯的人潮，業者說，希望疫情能夠趕快過去，讓生計、產業的收入穩定下來。

泡湯遊客說，剛好到了泡湯暖身的季節，金山磺港公共浴室的戶外泡腳池相當知名，慕名而來，加上這裡的溫泉水質特殊又是自湧泉水溫高，因此這兩天低溫特地朋友找一找來泡腳丫，腳丫泡在熱呼呼的溫泉水裡，邊喝杯熱咖啡，身體從頭到腳都瞬間都溫暖了起來。

另外來到金山從日治時期就開門營業的溫泉會館，清澈又帶點紅褐色的湯泉，是海底溫泉帶有豐富的鐵質，高樓層的露天風呂可以邊泡湯邊飽覽一旁的海灣美景，還有日式造景的湯屋，半戶外的景觀泡起湯來別有一番樂趣。

舊金山總督溫泉總經理鄭惠啟指出，自從中央疫情指揮中心宣佈泡湯不必再戴口罩，加上這波冷氣團報到，金山區的溫泉業者們可以說是鬆了一口氣，泡湯的人潮終於回來，因為上半年受到疫情影響休了近半年時間，入不敷出經營的很辛苦，希望寒流能夠讓泡湯的民眾溫暖更希望疫情持續趨緩，更期待政府的國旅券、加倍券效應能夠在今年最後兩個月衝起業績，讓溫泉產業都能夠度過寒冬。

溫泉 舊金山 疫情

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