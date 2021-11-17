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新北表揚貢獻農業大學生 肯定實踐大學社會責任

中央社 / 新北17日電

新北市長侯友宜今天表揚在農業領域貢獻公共服務的大學生，他說，感謝青年參與並投入永續發展，實踐大學社會責任；在牛結節疹防疫、維護海洋資源、減少食物浪費，付出心力。

侯友宜今天在市政會議頒發感謝狀，表揚參與施打牛隻疫苗、復育花枝與花蟹海洋資源、改造公共空間綠化五股垃圾山，及開創即期品食物通路等計畫，共6所學校師生，除中興大學不克參加，其餘都到場受獎。

侯友宜與師生合影，勉勵學生與所有青年一起讓新北市更好。他致詞表示，看到青年投入永續發展的領域，看見台灣的機會與不一樣的大學生，盼望一棒接一棒承傳所學，並實踐大學社會責任（USR）。

市府農業局發布新聞表示，青年是城市持續發展的重要資本，近年從「就業」與「教育」兩個層面營造青農的就業環境，透過USR合作，從認識農業進而成為業師，以傳承農業永續發展。11月17日是國際學生日，特別表揚在農業領域投入公共服務的學生。

農業局表示，今年4月新北爆發牛結節疹疫情，嘉義大學、中興大學、台灣大學獸醫系學生與時間賽跑，協助在一天內完成全市養牛戶施打1776頭牛疫苗，控制住牛結節疹疫情。

農業局說，台灣海洋大學花枝花蟹復育團隊，每年在東北角放流上萬的幼仔苗及卵，讓海洋資源永續。復育技術進步與研究成果，更躋身國際行列，十分難得。

農業局說，文化大學學生協助五股垃圾山雜亂空間，改造為「夏綠地」呈現當地的特色景觀。

農業局表示，致理科技大學學生響應惜食分享運動，媒合店家即期食品，拯救即將被丟棄的食物、減少浪費。學生利用課餘時間設計手機應用程式「珍食物」，於群眾募資平台發起「剩食，做就對了!」專案，希望號召更多人關注食物浪費議題，一起響應惜食分享。

依據市府發布表揚名單，今天受獎師生包括，嘉義大學獸醫學系學生蕭聿庭、龔偉哲，台灣大學獸醫學系助理教授張晏禎、學生陳威道、鄭允涵。台灣海洋大學水產養殖學系助理教授徐德華、學生王建程、李洋、陳羿安。

受表揚的還有中華民國景觀學會理事長許晉誌、中國文化大學景觀學系學生莊文治，致理科技大學資訊管理系學生黃品榮、紀宇庭、塗子昊。

青年 侯友宜

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