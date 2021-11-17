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新北泰山限定蒜香藤「紫色瀑布」 開花期只到月底

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
公所表示，蒜香藤花只能綻放約7至10日，每當花期一到，便吸引許多遊客爭相前來觀看，目前花況已綻放約四至五成。圖／泰山區公所提供
公所表示，蒜香藤花只能綻放約7至10日，每當花期一到，便吸引許多遊客爭相前來觀看，目前花況已綻放約四至五成。圖／泰山區公所提供

期間限定！位在新北泰山楓樹河濱公園的「蒜香藤」紫色花海瀑布，花況已開四至五成，泰山區公所表示，民眾可以站在橋上與紫色花穗拍照紀念，目前花況已綻放約四至五成，今年花季預計至11月28日止，想一睹紫色瀑布的美景，要把握時間。

楓樹河濱公園位於泰山區和平街底、楓江路河堤旁，此處栽種了一百多公尺的蒜香藤，蒜香藤又名「紫鈴藤」，為紫薇科紫葳屬植物，在每年的4、5月及10、11月會開花。

蒜香藤花瓣呈現淺紫色，當花期來臨，一串串花穗垂落，隨著微風搖擺，彷彿一片紫羅蘭色織布在空中飄逸，又像是由淺紫色花海組成的瀑布順著花架傾瀉而下。

公所表示，蒜香藤花只能綻放約7至10日，每當花期一到，便吸引許多遊客爭相前來觀看，目前花況已綻放約四至五成，今年花季預計至11月28日止。另外，今年在公園附近，還有古早味、農村風造型的穀倉地景藝術，民眾可拍出復古網美照，還有泰山第一座性別友善廁所，提供民眾便利的賞花環境。

民眾可搭乘公車783、938、638、578、579，或是搭乘機場捷運至泰山站A5出口轉乘公車783，均搭乘到「明志和平路口站」下車，往回走到和平街口左轉進入和平街，接著直走到底即可抵達楓樹河濱公園。公所也提醒，賞花同時，仍要遵守防疫規範，務必全程佩戴口罩、隨身攜帶酒精瓶、勤洗手、維持社交距離。

位在新北泰山楓樹河濱公園的「蒜香藤」紫色花海瀑布，花況已開四至五成。圖／泰山區公所提供
位在新北泰山楓樹河濱公園的「蒜香藤」紫色花海瀑布，花況已開四至五成。圖／泰山區公所提供

機場捷運 公車 賞花

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