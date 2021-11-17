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北市擬創天使基金 5年投入20億元助產業發展

中央社 / 台北17日電

北市柯文哲今天透露，將成立市府自己的天使基金，直接插股新創企業。產業局補充，已制定相關自治條例並送議會審議，預計分5年編列20億元預算，成立5檔基金。

柯文哲今天出席「2021台北市亮點企業頒獎典禮」時致詞表示，台灣是以代工為主的產業模式，若不升級，大概國民所得就不會再成長，而產業要升級就要靠創新，因此支持創新是台北市政府一貫的政策。

柯文哲說，台北市在2015年成立創業服務辦公室（StartUp@Taipei），至今已協助超過3萬件創業諮詢輔導，並透過「台北市產業發展獎勵補助計畫」提供新台幣19.8億元創新補助、透過「協助企業營運各項融資貸款」核貸超過25億元。

柯文哲指出，現在市府有新的想法，要成立市府的天使基金，直接插股企業，這樣也比較符合責任政治。「台北市產業發展基金收支保管及運用自治條例」今年已經送議會審議，將慢慢取代過去的獎勵補助計畫。

產業發展局長林崇傑會後補充，現在的獎勵補助計畫僅提供單一對象一次性最高500萬元補助，就算企業賺錢了也無法回饋政府，而「台北市產業發展基金收支保管及運用自治條例」則比照國發基金，以投資的概念，若有賺錢就可以扶植更多企業。

林崇傑表示，若自治條例獲議會支持，目前規劃，將成立5檔基金並分成5年共編列20億元預算，每檔基金由市府出資4億元、民間出資6億元，針對ICT或生技等不同產業，公開徵選管理顧問公司操盤。

林崇傑說，台北市產業發展基金瞄準商業模式已初步成形、準備開始量產並向外拓展的新創企業，提供3000萬元到5000萬元的投資，原則上大多數對象會是台北市的公司，7到10年獲利回收就會退出，此想法也獲業界支持。

北市 柯文哲 新創企業

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