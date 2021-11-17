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樹都去哪了？民眾一覺起來驚嚇 故宮附近路樹全消失

聯合報 / 記者胡瑞玲／台北即時報導
民眾指出，往故宮方向的至善路二段路樹一夜之間消失。圖／民眾授權提供
民眾指出，往故宮方向的至善路二段路樹一夜之間消失。圖／民眾授權提供

又出現大批行道樹「被消失」！台北市士林區至善路二段往故宮博物院方向原先有一排翠綠茂盛的樟樹，但民眾發現11月起卻接連消失，今早已一棵不剩全消失。北市捷運局表示，目前因進行捷運環狀線北環段路樹移植先期作業，後續會復植多個品種植物。

民眾指出，往故宮的至善路二段原有一排翠綠好看的樟樹，形成一道美麗的風景，但今年11月起卻一棵一棵不見，本周三上班行經該路段時，還能看到5棵，今早卻發現樟樹一夜之間消失，質疑北市府趁夜黑風高、夜深人靜時偷砍樹，先前有人看不下去，在樹上結黃絲帶做無聲抗議，仍無力挽回，「樹都去哪了？」

捷運局說明，該路段為北環段Y28故宮站車案站體及出入口位置，由於北環段捷運車站都在地下段，車站以明挖覆蓋方式進行，先做連續壁再往地下開挖，如此地下段的車站與車站間才能用潛盾機開工，施工期間，道路上的路樹、電箱、分隔島、人行道均需削減。

捷運局採半半施工方式減少工程對交通的影響，而在捷運主體施工前，會先進行路樹遷移的捷運前置作業，將需移植或移除的路樹遷移，工程發包後即可快速進入主體工程，藉此縮短工期，減少對附近居民的干擾。目前中央分隔島33顆路樹均已移植完畢，道路兩旁40棵人行道樹則尚在評估遷移時程。

經統計，中央分隔島33棵已遷移路樹多為楓香，道路兩旁的行道樹總計40棵，包含30棵樟樹、4棵龍柏、4棵楓香、2棵土葵，其中樟樹19棵將移除、11棵移植。需遷移的路樹將移植至附近的故宮院區、原住民文化主題公園、北投機廠。

捷運局表示，進行路樹遷移作業前，均有與當地里長與居民說明、溝通，對於施工的需求，當地居民均同意移植分隔島路樹，但希望先保留道路兩旁的行道樹，待工程順利發包後再遷移。而該路段工程已公開上網招標，11月29日開標。

後續捷運工程完成後將進行復植作業，復植的植物為全新品種，包含喬木類111株、地被類5330株、灌木類16359株、草類2350平方公尺。

至於樹木移植或移除的判斷標準，捷運局在設計階段會請台灣設計工程股份有限公司的專家，以及台灣樹木醫院的專家，依據北市申請樹木遷移或移除作業要點來評估，針對樹木情況並統計出移植跟移除的數量，捷運局再根據此評估報告向樹木核定相關單位核報，並非捷運局自行認定移除或移植的樹種及數量。

捷運環狀線 路樹 故宮

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