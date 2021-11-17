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扯！方濟中學代理校長當3年 北市甩鍋：董事會同意
創校近一甲子的方濟中學將於111學年停招，消息一出家長、師生錯愕，更有家長代表指出該校校長並無「教師法」所規定的中等學校校長資格，且過去三年皆為代理，質疑教育局應徹查此事維護學生受教權。北市教育局副局長陳素慧表示，既然董事會同意聘請代理校長及支薪，教育局原則上需核定無犯罪記錄、無性平問題等消極資格。
方濟中學學生約有五百多人，國中八班、高中九班，是台北市内湖區唯一男女合校的天主教完全中學，去年才剛辦完55周年校慶，如今卻傳出將於111學年度停招。
家長代表王翔郁表示，學校停招除考慮外在（少子化）因素，更應衡量該校本身競爭力與財務狀況，並與相關利害關係人，包括教職員、學生、學生家長、校友與社區人士充分溝通，以方濟中學財務與招生狀況，應尚未到必須停招一途，且申請停招過程未經討論與溝通。
此外，王翔郁指出，方濟中學校長胡嘉強並無「教師法」所規定的中等學校校長資格，且過去三年皆為代理；此外，該校人事任用權與教師代表選舉提名，竟然任由一位職員掌控，且重要處室主管皆為代理，教師排課也未適才適任，呼籲教育局更應徹查此事，維護學生受教權。
陳素慧表示，因為胡嘉強不具教師資格，依法就只能擔任代理校長一職，既然董事會同意聘請與支薪，教育局原則上需核定無犯罪記錄、無性平問題等消極資格。
陳素慧表示，目前已收到董事會專案討論的會議記錄，將於111學年度報請停招計劃，至於外界反彈是否會影響核定通過，她認為，教育局應著重在學生的教育保障，以及在校教師工作權益是否符合《私校退撫條例》。
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