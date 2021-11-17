快訊

受害者不只一組？動視暴雪CEO護航的「性侵公司文化」

張網維爭取遠航復照 民航局：請先處理7架飛機

聽新聞
test
0:00 / 0:00

扯！方濟中學代理校長當3年 北市甩鍋：董事會同意

聯合報 / 記者潘才鉉／台北即時報導
創校近一甲子的私立方濟高中將於111學年停招，這是台北市繼中興高中、立人高中、東方工商申請停招後，北市第四所停招的私校。記者胡經周／攝影
創校近一甲子的私立方濟高中將於111學年停招，這是台北市繼中興高中、立人高中、東方工商申請停招後，北市第四所停招的私校。記者胡經周／攝影

創校近一甲子的方濟中學將於111學年停招，消息一出家長、師生錯愕，更有家長代表指出該校校長並無「教師法」所規定的中等學校校長資格，且過去三年皆為代理，質疑教育局應徹查此事維護學生受教權。北市教育局副局長陳素慧表示，既然董事會同意聘請代理校長及支薪，教育局原則上需核定無犯罪記錄、無性平問題等消極資格。

方濟中學學生約有五百多人，國中八班、高中九班，是台北市内湖區唯一男女合校的天主教完全中學，去年才剛辦完55周年校慶，如今卻傳出將於111學年度停招。

家長代表王翔郁表示，學校停招除考慮外在（少子化）因素，更應衡量該校本身競爭力與財務狀況，並與相關利害關係人，包括教職員、學生、學生家長、校友與社區人士充分溝通，以方濟中學財務與招生狀況，應尚未到必須停招一途，且申請停招過程未經討論與溝通。

此外，王翔郁指出，方濟中學校長胡嘉強並無「教師法」所規定的中等學校校長資格，且過去三年皆為代理；此外，該校人事任用權與教師代表選舉提名，竟然任由一位職員掌控，且重要處室主管皆為代理，教師排課也未適才適任，呼籲教育局更應徹查此事，維護學生受教權。

陳素慧表示，因為胡嘉強不具教師資格，依法就只能擔任代理校長一職，既然董事會同意聘請與支薪，教育局原則上需核定無犯罪記錄、無性平問題等消極資格。

陳素慧表示，目前已收到董事會專案討論的會議記錄，將於111學年度報請停招計劃，至於外界反彈是否會影響核定通過，她認為，教育局應著重在學生的教育保障，以及在校教師工作權益是否符合《私校退撫條例》。

教育局 北市

延伸閱讀

方濟中學突停招 家長批經營有問題：代理校長清潔隊退休

獨／北市第4所！方濟中學明年停招 高虹安剛獲傑出校友

北市大改制國立無望 遴選新校長爭議多

台師大明年百年校慶 聚集全國校友探討教育趨勢

相關新聞

我不餵鴿 臺北市民新運動 賞鳥不餵鳥保育向前行

近年來野鴿過度繁殖是臺北市面臨的生態與環境衛生議題，主要的原因是因為野鴿可攝取的食物來源充足，造成野鴿數量大幅增加，而民眾停止餵飼野鴿，才是減少野鴿數量最根本的方法。

扯！方濟中學代理校長當3年 北市甩鍋：董事會同意

創校近一甲子的方濟中學將於111學年停招，消息一出家長、師生錯愕，更有家長代表指出該校校長並無「教師法」所規定的中等學校...

新北藍綠議員爆交往多年 周勝考：「交往」過很多朋友

新北市國民黨議員周勝考與民進黨議員何淑峯今日遭爆出「牽手情」，有新北市某議員私下爆料，2人從縣議員時期就開始交往，關係已...

藍營內鬥？ 周勝考：議員沒選上就宣布選立委

新北市國民黨議員周勝考與民進黨議員何淑峯遭爆出「牽手情」，引發議論。周勝考表示，每次選舉就會有人來對付自己，他大概知道對...

北市無預警公安檢查 美麗華等4百貨違規遭罰12萬

近期各家百貨業者周年慶開跑，配合振興五倍券挹注不少業績，為讓民眾有安心消費環境，北市建管處自10月18日至11月15日止...

30萬畫素太不可思議 議員批環狀線監視器是「骨董」

台北捷運通車25年，市議員許家蓓指出，目前台北捷運各路線共有1萬2671支監視器，其中竟然有高達7304支監視器還停留在...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。