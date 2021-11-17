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110年獲贈50輛復康巴士破紀錄 中市府頒感謝牌表揚

中央社 / 台中17日電

國際身心障礙者日即將到來，台中市今年共獲贈50輛復康巴士，打破過去1年10多輛紀錄，台中市長盧秀燕今天頒發感謝牌表揚，代表市府及身障朋友感謝捐贈單位及個人。

台中市社會局今天舉辦110年國際身障者日宣導及表揚活動，由盧秀燕頒獎給有功單位及個人，會中台灣導盲犬協會特別致贈以導盲犬為主題的明年月曆給盧秀燕，盧秀燕除呼籲大家認購外，也與導盲犬互動。

盧秀燕致詞時表示，12月3日是國際身心障礙者日，希望大家能更重視身障朋友的權益，市府成立的目的就是要為所有市民服務，其中包括約13萬名的身障朋友，更要給予關心，提供更多人力及物力服務身障朋友。

對於今天接受表揚服務身障朋友的有功單位及個人，盧秀燕指出，例如身障朋友必須外出就有復康巴士司機，還有導盲犬協助視障朋友，政府的預算有限，社會給予很多愛心資源，在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情嚴重時，各界愛心仍然湧現，今年中市共獲贈50輛復康巴士，比過去1年10多輛還更多。

今天也表揚15名優良復康巴士司機，社會局長彭懷真表示，其中復康巴士司機林源保已服務11年，是今天獲表揚的最資深司機，不管颳風下雨，每天準時載送身障者就醫及外出活動，態度親切友善，提供良好的乘車環境，屢次受乘客稱讚，也十分照顧同業後輩。

身障者 盧秀燕 巴士

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