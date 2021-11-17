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藍營內鬥？ 周勝考：議員沒選上就宣布選立委

聯合報 / 記者張睿廷／新北即時報導
周勝考表示，如果明年議員沒選上，會直接宣布選立委。圖／擷自周勝考臉書
周勝考表示，如果明年議員沒選上，會直接宣布選立委。圖／擷自周勝考臉書

新北市國民黨議員周勝考與民進黨議員何淑峯遭爆出「牽手情」，引發議論。周勝考表示，每次選舉就會有人來對付自己，他大概知道對方是誰，應是國民黨人士，目的可能是想阻止他參選立委，如果自己這次議員沒選上，將直接宣布參加2024新北市立委選戰。

周勝考與何淑峯日前被拍到接送畫面，還有同遊淡水，並一起在餐廳用餐，2人出現摟腰及捏臉動作，遭外解結讀關係看似親密。

周勝考回應，自己跟何淑峯經常一起參加審查會，出去考察，這是大家都知道的事情，朋友歸朋友，同事歸同事。而且每4年選舉一到，就會被有人來弄他。

周勝考指出，人的一生清白很重要，如果真的要鬥他，也不應該牽連到別人，不然以後誰還敢跟他當朋友。他應知道對方是誰，同樣都是國民黨人士，相煎何太急，真的沒必要這樣對付黨內朋友，只要有侵犯個人隱私權的部分，他都會提告。

周勝考指出，自己是很直接的人，不會搞心機，如果對方是怕他參選立委才這樣子做的話，那他也不會畏懼，只要明年議員沒選上，他就會宣布參加2024立委選戰。

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