新北藍綠議員爆交往多年 周勝考：「交往」過很多朋友

新北市國民黨議員周勝考與民進黨議員何淑峯今日遭爆出「牽手情」，有新北市某議員私下爆料，2人從縣議員時期就開始交往，關係已有多年，周邊的人都清楚，大家平常都是「視而不見」；周勝考回應，自己與許多友人都有「交往」超過30年以上的友情，他與何淑峯間僅是兄妹互動，並沒有媒體所說的「超越界線」行為。

周勝考日前被媒體拍到與已婚議員何淑峯每隔幾天就會見面，且周勝考還會上演接送情，到淡水河邊餐廳用餐，引發討論。

新北市某議員透露，周勝考與何淑峯都是從台北縣政府時期就開始擔任議員，交往多年，周邊的人都清楚，這不是新聞，不懂周刊為何要在這個時候大做文章，且這是他們的私事，不會去管，大部分人都是視而不見。

周勝考對此回應，自己跟許多友人都有「交往」過30年以上的友情，因選舉認識的女性超過5000人，沒有人看到有逾矩行為，希望大家不要隨意揣測。

周勝考今日還發出聲明指出，自己與何淑峯在議會共事5屆20多年，因理念相近，締結為結拜兄妹，他們的情誼眾所皆知，這些互動是兄妹間的互動，不是媒體所說的「超越界線」舉動。

至於載著女性友人上汽車旅館，周勝考則說，現在許多飯店都變成防疫旅館，所以他才替北上的花蓮友人代訂汽車旅館，當天是載著共同友人前往送餐及探視。