北市無預警公安檢查 美麗華等4百貨違規遭罰12萬

近期各家百貨業者周年慶開跑，配合振興五倍券挹注不少業績，為讓民眾有安心消費環境，北市建管處自10月18日至11月15日止進行百貨賣場無預警公共安全檢查，共稽查39家場所，其中4家違反建管法令，依法各處12萬元，並要求限期改善。

4家違法建管規定，包含台灣優衣庫有限公司、CITYLINK南港店、美麗華百樂園（購物中心）、昇恒昌股份有限公司內湖分公司，除各被罰12萬元、商場門口張貼黃色不合格告示外，也要求限期內改善完畢。

此次檢查不合格場所違反事項包含未依規定辦理建築物公共安全檢查簽證及申報作業、防火區劃之防火鐵捲門閉合不全、防火門無法復歸等缺失，已嚴重影響防火及人群逃生避難功能。

建管處表示，由於百貨賣場周年慶期間，大型消費場所是人潮眾多的地方，自主安全管理需有更高安全標準，建管處除平時落實各類場所公安申報管理外，更持續辦理不定期抽檢驗收成效。