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北市無預警公安檢查 美麗華等4百貨違規遭罰12萬

聯合報 / 記者胡瑞玲／台北即時報導
美麗華百樂園（購物中心）2樓防火區劃之防火門無法復歸閉合。圖／北市建管處提供
美麗華百樂園（購物中心）2樓防火區劃之防火門無法復歸閉合。圖／北市建管處提供

近期各家百貨業者周年慶開跑，配合振興五倍券挹注不少業績，為讓民眾有安心消費環境，北市建管處自10月18日至11月15日止進行百貨賣場無預警公共安全檢查，共稽查39家場所，其中4家違反建管法令，依法各處12萬元，並要求限期改善。

4家違法建管規定，包含台灣優衣庫有限公司、CITYLINK南港店、美麗華百樂園（購物中心）、昇恒昌股份有限公司內湖分公司，除各被罰12萬元、商場門口張貼黃色不合格告示外，也要求限期內改善完畢。

此次檢查不合格場所違反事項包含未依規定辦理建築物公共安全檢查簽證及申報作業、防火區劃之防火鐵捲門閉合不全、防火門無法復歸等缺失，已嚴重影響防火及人群逃生避難功能。

建管處表示，由於百貨賣場周年慶期間，大型消費場所是人潮眾多的地方，自主安全管理需有更高安全標準，建管處除平時落實各類場所公安申報管理外，更持續辦理不定期抽檢驗收成效。

建管處長劉美秀強調，聯合抽檢的目的，是要提醒業者平時就應重視維護營業場所公共安全，呼籲業者勿任意堆置雜物在安全梯間、防火鐵捲門下方、排煙室或走道，阻礙人員逃生避難而造成公共危險。

北市建管處在昇恒昌股份有限公司內湖分公司門口張貼黃色不合格告示。圖／北市建管處提供
北市建管處在昇恒昌股份有限公司內湖分公司門口張貼黃色不合格告示。圖／北市建管處提供
北市建管處在美麗華百樂園（購物中心）門口張貼黃色不合格告示。圖／北市建管處提供
北市建管處在美麗華百樂園（購物中心）門口張貼黃色不合格告示。圖／北市建管處提供
CITYLINK南港店3樓防火區劃之防火鐵捲門無法正常起降閉合。圖／北市建管處提供
CITYLINK南港店3樓防火區劃之防火鐵捲門無法正常起降閉合。圖／北市建管處提供
北市建管處在CITYLINK南港店門口張貼黃色不合格告示。圖／北市建管處提供
北市建管處在CITYLINK南港店門口張貼黃色不合格告示。圖／北市建管處提供
昇恒昌股份有限公司內湖分公司防火區劃之防火門無法復歸閉合。圖／北市建管處提供
昇恒昌股份有限公司內湖分公司防火區劃之防火門無法復歸閉合。圖／北市建管處提供

周年慶 公安

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