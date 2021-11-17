春節檢疫7+7方案 新北市府：地方執行恐難落實

新北市政府今天表示，將COVID-19病毒阻絕境外是防疫重要關鍵，春節檢疫的「7+7」方案，地方將面臨嚴峻挑戰難以落實，中央應充分與地方面對溝通與調整，以免造成防疫破口。

新北市政府衛生局長陳潤秋今天在市府因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）應變會議報告，全世界疫情有緩慢上升趨勢，歐洲面臨第4波疫情飆升，比利時等10個國家遭歐洲疾病預防管制局列為「非常高度關注」。

她指出，其中荷蘭自11月13日起，成為今年冬季第1個再度實施局部封鎖令的西歐國家。另外，比利時專家建議政府實施強制遠距辦公、關閉夜生活場所、暫停在室內出席具有高風險的活動。

陳潤秋表示，新北市除偶有舊案外，已連續22天沒有新增本土病例。以接種地統計，新北的COVID-19疫苗接種涵蓋率，第1劑為79.04%，第2劑為45.27%。不過，對於春節期間的入境檢疫，「7+7」方案是相當大的挑戰。

新北市政府觀光旅遊局長蔣志薇指出，新北市目前26家防疫旅館入住率為66%，預估至今年年底的房間數有2908間房間。市府已要求防疫旅館不能有不合理漲價，否則將不得申請補助。

蔣志薇表示，因應春節防疫旅館量能，已媒合民國111年1月期間的「合意短期使用旅館」，初步有3家有意願，可以有100間房間。但這些房間須獨棟或獨立空調（或有對外窗），才可申請補助。

新北市長侯友宜指出，疫情緩上升與部分國家採取局部防疫管制，這讓台灣也很擔心。新北市已施打500萬劑COVID-19疫苗，12月有機會力拚達到第2劑6成的疫苗涵蓋率。

侯友宜表示，面對春節期間的防疫配套措施，希望中央能讓地方可以落實，避免造成防疫破口。「7+7」檢疫方案牽涉防疫者同住家人要打完2劑疫苗，要接受加強版健康自主管理；春節時，家人間的共餐飲食、限縮活動等，對地方落實執行檢疫是很大挑戰。

他指出，已指示新北市衛生局要向中央反映執行面的困難度，盼望政策要更細膩與完整，隨時調整步伐，考慮第1線人員是否有辦法執行。

春節返台COVID-19檢疫措施開放「10+4」及「7+7」方案，若完整接種2劑疫苗滿14天可選擇「7+7」，自費入住集中檢疫所或防疫旅館7天後，7天改為居家檢疫，完成檢疫後再7天自主健康管理，集中檢疫所專門提供選擇「7+7」方案民眾居住。