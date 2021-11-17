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30萬畫素太不可思議 議員批環狀線監視器是「骨董」

聯合報 / 記者楊正海／台北即時報導
台北捷運通車25年，市議員許家蓓指出，去年才通車的環狀線第一階段共1413支監視器，竟然也全部都是30萬畫素，不可思議。圖／取自議會網站
台北捷運通車25年，市議員許家蓓指出，去年才通車的環狀線第一階段共1413支監視器，竟然也全部都是30萬畫素，不可思議。圖／取自議會網站

台北捷運通車25年，市議員許家蓓指出，目前台北捷運各路線共有1萬2671支監視器，其中竟然有高達7304支監視器還停留在30萬畫素，比例將近六成，已經是「古董」，去年才通車的環狀線第一階段共1413支監視器，竟然也全部都是30萬畫素，不可思議。北捷表示，環狀線部分，將盡速以擴充硬體調整儲存規格方式，升級達到百萬畫素功能。

許家蓓說，去年才通車的環狀線第一階段共1413支監視器，都是30萬畫素，要到118年才能開始更新監視器，更新完也要等到120年。也就是說未來的8到10年內還要用30萬畫素的監視器，這代表規畫跟不上科技發展速度。

許家蓓說，捷運目前規畫及執行中的監視器汰換工程，正在更新的有淡水信義線、中和新蘆線以及板南線，但相較警察局，第一期監視系統汰舊換新案，1萬3699支監視器預計在112年能夠全面更新，耗時約3年，捷運公司更新監視器之速度未免過於緩慢。

柯文哲指出，北捷的監視器是以前留下來的，但對於新完工的環狀線監視器30萬畫素，這表示寫契約時太早訂，這要改進，這要靈活一點，這要檢討，一定不對。未來捷運陸續開通，像信義東延線完工，一定要檢視契約，「現在30畫素比200萬還貴，因為市面找不到」，這將列改進事項，寫在SOP，避免再犯同樣錯誤。

北捷運指出，捷運系統監視器因路網設計興建較早，使用30萬畫素類比攝影機，為當年採購時的技術水準，且均有一定使用年限；北捷自2013年起，分線逐步更換為300萬畫素以上的主流規格，以符合現今需求，目前已陸續更新超過6千支攝影機，預計2022年底可完成全路網74%已屆使用年限之攝影機，另預計於2024年完成捷運全路網監視器重置。

至於更新速度太慢，北捷指出，目前監視器升級係由類比式更新為數位式，因需更新並抽換原有線路，僅能於夜間非營運時段施作，故施工耗時較長，未來數位攝影機更新，則由數位式轉數位式，僅需更換攝影機即可，可加快更新時程。

監視器 捷運 北捷

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