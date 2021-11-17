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當年「悲情城市」梁朝偉替人拍照處 金瓜石八角亭活化
新北市金瓜石重要的歷史景點「八角亭」，從日治時期至1987年礦業公司結束營運，就是在地少見的剃頭店。2001年因納莉颱風肆虐，八角亭不幸坍塌損毀，僅存基座荒廢多年，經石山里里長吳乾正積極爭取重建八角亭，並取得里民共識，與黃金博物館攜手進行空間活化，讓八角亭歷史場景再現，成為社區休憩的嶄新空間。
1980年代，八角亭因造型特殊，被侯孝賢導演挑中作為知名電影「悲情城市」的拍攝場景。電影中飾演男主角的梁朝偉，便在這間八角造形的「照相館」內為人拍照。如今電影中的畫面，已成為八角亭最珍貴的影像紀錄。
黃金博物館長謝文祥今天表示，博物館這兩年推動礦山藝術季，思考藝術作為地方陪伴的可能；地景環境的改善，可活化廢棄多年的空間，逐步呈現「黃金山城」美學廊帶風貌。這次八角亭舊址空間整理，特別保留1920年代基座的「十三溝面磚」，以及「自然泉水池」等原貌，流出源源不絕的清泉，讓八角亭成為一處兼具在地記憶的休憩新空間，歡迎民眾相揪來𨑨迌。
吳乾正里長回憶說，日本時代的八角亭內，有三張理髮用坐椅，一面大鏡子，以及一片長約三寸厚的紅檜工作台，剃頭的人常需要排隊等候。
為讓民眾認識八角亭歷史由來，黃博館今天起至24日期間規畫「聚焦八角亭-線上探索活動」，民眾只要上博物館臉書填寫問答表單，將有機會抽中限量「金礦山大財主桌遊」，得獎名單將於11月27日臉書公告。(網址：https://www.facebook.com/goldmuseum/)。
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