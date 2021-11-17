北市百貨賣場週年慶安檢 4家違規各罰12萬
台北市建管處今天指出，各百貨賣場週年慶陸續登場，日前對39家百貨賣場公安檢查，共4家違規，包含防火門無法回復等缺失，各罰新台幣12萬元，業者都已改善。
台北市政府建築管理工程處發布新聞資料表示，各百貨及賣場陸續舉辦週年慶活動，為保障市民消費安全，自10月18日起至11月15日止，針對大型百貨賣場進行無預警動態公共安全檢查，共檢查39家場所。
建管處指出，違反建管規定共4家，包含台灣優衣庫公司西門店、CITYLINK南港店、美麗華百樂園購物中心 、昇恒昌內湖分公司，除依法各開罰12萬元外，並要求限期改善，業者都已改善完畢。
建管處表示，此次檢查不合格場所違規事項，包含未依規定辦理公共安全檢查簽證及申報作業、防火區劃防火鐵捲門閉合不全與防火門無法復歸等缺失，可能影響人員逃生避難功能。
建管處指出，百貨賣場週年慶期間，通常人潮眾多，一定要有更高安全標準，除會在平時落實各類場所公安申報管理外，也會持續不定期抽檢相關場所，保護消費者公共安全。
建管處呼籲，業者勿任意堆置雜貨在安全梯間、防火鐵捲門下方、排煙室或走道，阻礙逃生避難，造成公共危險。若民眾發現業者有違規狀況，可打市民熱線1999通報。
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