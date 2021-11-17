快訊

高鐵宜蘭站址說明 交通部第5折衷方案「宜蘭新站」曝光

影／聯結車駕駛為撿一顆檳榔...釀國道連環撞一死一傷

北市百貨賣場週年慶安檢 4家違規各罰12萬

中央社 / 台北17日電

北市建管處今天指出，各百貨賣場週年慶陸續登場，日前對39家百貨賣場公安檢查，共4家違規，包含防火門無法回復等缺失，各罰新台幣12萬元，業者都已改善。

台北市政府建築管理工程處發布新聞資料表示，各百貨及賣場陸續舉辦週年慶活動，為保障市民消費安全，自10月18日起至11月15日止，針對大型百貨賣場進行無預警動態公共安全檢查，共檢查39家場所。

建管處指出，違反建管規定共4家，包含台灣優衣庫公司西門店、CITYLINK南港店、美麗華百樂園購物中心 、昇恒昌內湖分公司，除依法各開罰12萬元外，並要求限期改善，業者都已改善完畢。

建管處表示，此次檢查不合格場所違規事項，包含未依規定辦理公共安全檢查簽證及申報作業、防火區劃防火鐵捲門閉合不全與防火門無法復歸等缺失，可能影響人員逃生避難功能。

建管處指出，百貨賣場週年慶期間，通常人潮眾多，一定要有更高安全標準，除會在平時落實各類場所公安申報管理外，也會持續不定期抽檢相關場所，保護消費者公共安全。

建管處呼籲，業者勿任意堆置雜貨在安全梯間、防火鐵捲門下方、排煙室或走道，阻礙逃生避難，造成公共危險。若民眾發現業者有違規狀況，可打市民熱線1999通報。

公安 北市

延伸閱讀

3千棵保護路樹恐三不管 北市研議增設樹保觀察委員

北市推動性平認證職場友善 創造多元共融工作環境

北市警刑事偵查小隊長涉盜賣個資 遭檢方聲押

少棒／北市福林首闖重光盃4強 桃市仁善衛冕失利

相關新聞

遭爆與綠議員「牽手情」 周勝考：我們真的是結拜兄妹

新北國民黨議員周勝考與民進黨議員何淑峯，遭周刊爆出「牽手情」。周勝考澄清，跟何淑峯是結拜兄妹，大家都知道，且聽聞對方花不...

3千棵保護路樹恐三不管 北市研議增設樹保觀察委員

台北市目前列管的保護樹木共有2714株，北市議員陳怡君質疑，因保護樹木的主管單位與維護單位各不相同，形成三不管地帶。陳怡...

全球疫情再度飆升 侯友宜：春節返鄉是嚴峻挑戰

全球近兩周新增209萬人確診，今天上午新北市舉辦新冠肺炎應變會議，衛生局表示，全球10個國家包括比利時、保加利亞、克羅埃...

奉獻半輩子 她將腦部重創生當自己孩子

48歲呂淑蕙從學校畢業後就到八里愛心教養院服務，迄今已超過25年，花上半輩子在照顧這些院生。曾有一名院生腦部受創，當他發...

當年「悲情城市」梁朝偉替人拍照處 金瓜石八角亭活化

新北市金瓜石重要的歷史景點「八角亭」，從日治時期至1987年礦業公司結束營運，就是在地少見的剃頭店。2001年因納莉颱風...

深坑區110年地籍圖重測結果今公告 閱覽期至12月17日

深坑區地籍圖重測已辦理完成，土地所有權人從即日起至12月17日可至新店地政事務所及網路系統閱覽查詢。新店地政事務所主任廖...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。