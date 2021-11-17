深坑區110年地籍圖重測結果今公告 閱覽期至12月17日

深坑區地籍圖重測已辦理完成，土地所有權人從即日起至12月17日可至新店地政事務所及網路系統閱覽查詢。新店地政事務所主任廖俊隆表示，民眾若有不瞭解的內容，所內都會有專業人員詳盡說明；對於結果如有異議，也請在公告期間內申請異議複丈。

新北市新店地政事務所說明，110年度深坑區地籍圖重測已辦理完成，結果並從即日起至12月17日止辦理公告，歡迎重測區內土地所有權人於上班時間攜帶重測結果通知書及身分證明文件，到新店地政事務所閱覽，或可利用「重測便民服務查詢系統」網站查詢。

廖俊隆表示，深坑區年度地籍圖重測完成後，已由委辦廠商研訊工程顧問有限公司將重測結果通知書寄發，供土地所有權人閱覽重測後地籍圖及重測結果相關表、冊，若對於重測結果有不瞭解時，公告場所有專人提供詳盡的說明服務。

廖俊隆指出，土地所有權人如有異議，需在公告期間內向地政事務所繳費申請異議複丈；無異議者在重測成果公告期滿後，即屬確定，新店地所將接續於公告期滿後辦理標示變更登記等事宜，並於登記完竣後另行通知土地所有權人免費換領新的權狀。