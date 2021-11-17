快訊

高鐵宜蘭站址說明 交通部第5折衷方案「宜蘭新站」曝光

影／聯結車駕駛為撿一顆檳榔...釀國道連環撞一死一傷

深坑區110年地籍圖重測結果今公告 閱覽期至12月17日

聯合報 / 記者李成蔭／新北即時報導
深坑區地籍圖重測已辦理完成，土地所有權人從即日起至12月17日可至新店地政事務所及網路系統閱覽查詢。圖為深坑區意象圖。記者李成蔭／攝影
深坑區地籍圖重測已辦理完成，土地所有權人從即日起至12月17日可至新店地政事務所及網路系統閱覽查詢。圖為深坑區意象圖。記者李成蔭／攝影

深坑區地籍圖重測已辦理完成，土地所有權人從即日起至12月17日可至新店地政事務所及網路系統閱覽查詢。新店地政事務所主任廖俊隆表示，民眾若有不瞭解的內容，所內都會有專業人員詳盡說明；對於結果如有異議，也請在公告期間內申請異議複丈。

新北市新店地政事務所說明，110年度深坑區地籍圖重測已辦理完成，結果並從即日起至12月17日止辦理公告，歡迎重測區內土地所有權人於上班時間攜帶重測結果通知書及身分證明文件，到新店地政事務所閱覽，或可利用「重測便民服務查詢系統」網站查詢。

廖俊隆表示，深坑區年度地籍圖重測完成後，已由委辦廠商研訊工程顧問有限公司將重測結果通知書寄發，供土地所有權人閱覽重測後地籍圖及重測結果相關表、冊，若對於重測結果有不瞭解時，公告場所有專人提供詳盡的說明服務。

廖俊隆指出，土地所有權人如有異議，需在公告期間內向地政事務所繳費申請異議複丈；無異議者在重測成果公告期滿後，即屬確定，新店地所將接續於公告期滿後辦理標示變更登記等事宜，並於登記完竣後另行通知土地所有權人免費換領新的權狀。

深坑 身分證

延伸閱讀

新店鐵皮屋深夜竄火舌 消防局：無延燒、無人受困

影／18歲少年騎北宜過彎速度快 自摔撞對向紅牌重機

百坪國有地遭占用20年 土城區公所改造成停車場今啟用

獨／反斬首 愛國者飛彈返防北台重現首都防空鐵三角

相關新聞

遭爆與綠議員「牽手情」 周勝考：我們真的是結拜兄妹

新北國民黨議員周勝考與民進黨議員何淑峯，遭周刊爆出「牽手情」。周勝考澄清，跟何淑峯是結拜兄妹，大家都知道，且聽聞對方花不...

3千棵保護路樹恐三不管 北市研議增設樹保觀察委員

台北市目前列管的保護樹木共有2714株，北市議員陳怡君質疑，因保護樹木的主管單位與維護單位各不相同，形成三不管地帶。陳怡...

全球疫情再度飆升 侯友宜：春節返鄉是嚴峻挑戰

全球近兩周新增209萬人確診，今天上午新北市舉辦新冠肺炎應變會議，衛生局表示，全球10個國家包括比利時、保加利亞、克羅埃...

奉獻半輩子 她將腦部重創生當自己孩子

48歲呂淑蕙從學校畢業後就到八里愛心教養院服務，迄今已超過25年，花上半輩子在照顧這些院生。曾有一名院生腦部受創，當他發...

當年「悲情城市」梁朝偉替人拍照處 金瓜石八角亭活化

新北市金瓜石重要的歷史景點「八角亭」，從日治時期至1987年礦業公司結束營運，就是在地少見的剃頭店。2001年因納莉颱風...

深坑區110年地籍圖重測結果今公告 閱覽期至12月17日

深坑區地籍圖重測已辦理完成，土地所有權人從即日起至12月17日可至新店地政事務所及網路系統閱覽查詢。新店地政事務所主任廖...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。