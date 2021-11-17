客家族群隱形化 侯友宜：推動青年傳承延續

新北市府今上午舉行市政會議，客家文化局專案報告「新客、心客、興客」，客家局提及，由於新北市未有明顯客家族群客庄及街廓，因此新北64萬客家人散布各處，生活中客語減少逐漸隱形化。新北市長侯友宜則表示，客家文化需持續凝聚吸引青年，讓客家文化能持續創新、傳承、延續。

新北市客家族群共64萬人，其中板橋10萬6千人最多數，其次為中和8萬人、新莊7萬人。客家局長林素琴今上午進行專案報告，表示客家文化的挑戰，在於新北市未有明顯客家文化聚集地，因此族群散落各地，生活中客家文化、用語逐漸減少，使客家文化推廣具有挑戰性。

新北市長侯友宜提到，自上任後宣布4年要蓋4座哈客館延伸客家文化觸角，目前中和、淡水、新店哈客館已開幕，年底新莊館也將落成啟用，目前正規畫第五館板橋館。另外，三峽客家文化園區二期擴建工程也完成，持續進行客家文化推廣。

侯友宜表示，推動客家文化，吸引年輕人加入是相當重要的一環，年輕人加入後，文化將持續創新、傳承、延續。青年參與能讓客家文化走入校園，結合舞蹈、街頭快閃等活動讓更多人共同參與。

客家局表示，三峽客家文化園區二期擴建工程（新北哈客樂園2.0）已完工，即將於本月21日開放民眾使用，結合原有藝文空間，民眾可暢遊人文、休閒與觀光自然環境。為慶祝園區二期落成，作客三鶯趣系列活動「慶豐收」，將結合原有客家場館打造藝文空間，讓民眾透過踩踏酸菜、種植在地茶種、體驗藍染藝術等活動，體驗傳統客家文化。