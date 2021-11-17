遭爆與綠議員「牽手情」 周勝考：我們真的是結拜兄妹

新北國民黨議員周勝考與民進黨議員何淑峯，遭周刊爆出「牽手情」。周勝考澄清，跟何淑峯是結拜兄妹，大家都知道，且聽聞對方花不少錢請徵信社跟拍，認為根本是政治惡鬥，強調自己沒有要選立委，也不是什麼大人物，之前已經上演過一次，這次又來。

周勝考說，聽聞對方花幾十萬請徵信社跟拍，「把我打倒就更好選了」，還開玩笑稱，打倒他比什麼宣傳都有用。周強調自己不會選立委，不瞭解對方花這麼大的力氣，僅是為了爭議員席次嗎？周認為，根本是政治惡鬥，之前已經上演過一次，這次又來。

另外，周也說，跟何淑峯是結拜兄妹的事，大家都就知道，兩人與阿羅哈客運董事長陳瑞鈴，及另外兩名友人是結拜兄妹，周是老大、陳瑞鈴排老二、何淑峯則是小妹。至於何淑峯，記者致電無人接聽。