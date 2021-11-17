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3千棵保護路樹恐三不管 北市研議增設樹保觀察委員

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
北市議員陳怡君在教育委員會提案，建請文化局在「台北市樹木保護委員會設置辦法」中增設「觀察委員」席次，以行政區認養制度向大眾招募，彌補文化局有責無權情況。圖／北市議員陳怡君提供
北市議員陳怡君在教育委員會提案，建請文化局在「台北市樹木保護委員會設置辦法」中增設「觀察委員」席次，以行政區認養制度向大眾招募，彌補文化局有責無權情況。圖／北市議員陳怡君提供

北市目前列管的保護樹木共有2714株，北市議員陳怡君質疑，因保護樹木的主管單位與維護單位各不相同，形成三不管地帶。陳怡君在議會教育委員會提案，建請文化局在「台北市樹木保護委員會設置辦法」中增設「觀察委員」席次，以行政區認養制度向大眾招募，彌補文化局有責無權情況。提案教育委員會通過，未來民眾將可認養這些市樹，為保護市樹盡一分心力。

文化局長蔡宗雄表示，目前受保護樹已接近3千顆，文化局會研議看如何結合民間力量，培養護樹種子的觀察員，彌補巡查與通報的機制。

陳怡君說，目前「市立受保護樹木」管理在北市文化局，但樹的權管卻依所在位置分別隸屬於不同單位，甚至權管是一般私人行號單位，這些單位非是樹木養護的專家，也不具有相關的知識和技能，權責不符合，甚至還有受到環狀剝皮、不當修剪致傷致死發生，現況就是文化局依照現行的制度，根本沒有辦法好好保護台北市市立等級樹木。

陳怡君說，目前台北市受保護樹有2、3千顆，她常接到民眾反應有市樹倒了或死亡，由於目前巡查員不足，無法及時回報，所以希望招募民間的力量，做為市樹的認養。

陳怡君表示，現在雖有樹保委員會，但委員會主要是針對市樹認定、復育計畫及審議，並非實質巡查市樹現況工作；然民間有許多熱衷保護樹木的民眾，若放開讓這些民眾成為市樹的「觀察委員」或開放讓民眾認養，這對市府、民眾都是雙贏的局面。

陳怡君先前調閱資料也發現，北市市樹除了褐根病死亡之外，更離譜的還有乾枯枯死、遭環狀剝皮死亡，這些疏失及人為破壞都非常不應該，現在雖然有派區公所人員每個月定期勘查，並送巡查表到文化局，但區公所人員平常都有業務，列管市樹多達三千多棵，巡查人力根本不足。因此如有樹保觀察員，對文化局及市府都是好事。

文化局長蔡宗雄允諾，將研議看如何結合民間力量，彌補巡查與通報的機制，把這個組織做起來，並固定邀請觀察員列席。

台北市目前列管的保護樹木共有2714株，但北市議員陳怡君質疑，因保護樹木的主管單位與維護單位各不相同，容易形成三不管地帶。圖／北市議員陳怡君提供
台北市目前列管的保護樹木共有2714株，但北市議員陳怡君質疑，因保護樹木的主管單位與維護單位各不相同，容易形成三不管地帶。圖／北市議員陳怡君提供
台北市目前列管的保護樹木共有2714株，但北市議員陳怡君質疑，因保護樹木的主管單位與維護單位各不相同，容易形成三不管地帶。圖／北市議員陳怡君提供
台北市目前列管的保護樹木共有2714株，但北市議員陳怡君質疑，因保護樹木的主管單位與維護單位各不相同，容易形成三不管地帶。圖／北市議員陳怡君提供

文化局 護樹 北市

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