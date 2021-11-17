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北市推動性平認證職場友善 創造多元共融工作環境

聯合報 / 記者許玉娟／即時報導

北市政府為消除過往傳統企業對於性別差異帶來的歧視與誤解，積極推動職場性別平等指標，透過「性平認證 職場友善」目標，營造企業更多元共融的友善就業環境。台北市政府勞動局專委施貞夙說，事業單位若能將員工視為重要資產，當員工感受到尊重，必定能為事業體帶來更高的效率與認同感。

她表示，台北市政府打造職場性別指標，包含「推動性別平等相關機制」、「促進組織決策性別平等」、「促進薪資待遇性別平等」、「促進性別平等教育與訓練」、「工作與家庭平衡」、「友善孕育措施」、「職場安全性平友善措施」、「其他有助性別平等特殊具體事蹟」等八大指標，並邀請企業一起參與，創造更安心的工作環境，為多元融合的社會帶來更多進步的力量。

台灣惠普科技股份有限公司人資長Teresa Lee認為，對於管理階層而言，無論招募、升遷等條件，都希望能夠導入「性平」或「性別意識」的管理態度，讓內部同仁之間包容不同的差異性。

惠普個人系統事業群電腦事業產品發展中心副總裁jeff Tang指出，在公司永續經營的核心價值之下，當員工都備感尊重，就能擁有多元共融的工作環境。

中華汽車工業股份有限公司企劃管理群協理黃振昌強調，公司的CSR推動委員會，其中的「員工照護小組」就是專責「性別平等」。渣打國際商銀人資長陳瑋芝表示，公司內部的多元與共榮委員會，每三年邀請一位高階主管來擔任執行長，透過不同的工作小組來搜集、討論許多議題的訊息、活動，帶來不同思維與創意，達成共榮目的。

職場 北市

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