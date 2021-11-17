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台中女幼教師被家長投訴十大罪狀 學校：調查中
台中一所國小附設幼兒園的女幼教師，遭家長投訴要幼童檢地上的飯菜吃、教室螞蟻多等，還列出不適任的「十大罪狀」，並發動連署要求她離職。校方指出，目前已組成調查小組瞭解，並視結果交由教評會處理。
家長們所列的十大罪狀有：唆使孩童撿地上食物吃；未盡到維護教室整潔,蟑螂、螞蟻四處竄行；對於年幼孩童身理需求充耳不聞；忽視特教生，放任孩子做出危險舉動；任課期間滑手機看股票；聯絡簿、學習單時常遺漏；漠視家長反映、拒絕溝通、冷處理；午休期間逕自午覺；孩子校內受傷第一時間不是關心聯絡家長，而是裝沒看見，讓孩童自行處理；點心時間疏於照顧，孩子餓到下課。
校方說，女幼教師不僅被1名家長投訴，另還有3件投訴案，例如有家長指女幼教師帶小孩律動或跑跳時，自己卻經常沒有跟上，但學校了解後，得知是因為她曾受嚴重車禍，導致後遺症，才無法久坐和久站。
對於家長們投訴的其他內容，上周已晤談過女幼教師，她說明其中有多項是被誤會了，例如她請小孩把地上的飯菜撿起，但並非要小孩吃掉等。對於這些遭指控之事，已由教師、家長和社會公正人士組成調查小組，會查明相關事項，再交由教評會處理，最後交由教育局核備。
學校也指出，這名女幼教師8月才經教育局借調來校，因為家長投訴等事，她已請假至明年1月底，目前由其他老師代課中。
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