全球疫情再度飆升 侯友宜：春節返鄉是嚴峻挑戰

全球近兩周新增209萬人確診，今天上午新北市舉辦新冠肺炎應變會議，衛生局表示，全球10個國家包括比利時、保加利亞、克羅埃西亞、捷克、愛沙尼亞、希臘、匈牙利、荷蘭等，已被歐洲疾病預防管制中心列為「非常高度關注」，新北市長侯友宜指出，即將到來的春節返鄉人潮，將是疫情管制的嚴峻挑戰。

全球第四波飆升疫情，荷蘭在本月13日起成為今年冬季第一個再度實施局部封鎖令的西歐國家。比利時專家建議政府實施強制遠距辦公、關閉夜生活場所、暫停在室內出席具有高風險的活動等。德國本月9日至13日的單日確診均超過3.4萬例，正在籌組擴大防疫措施。美國則是逾20州新增病例數上升。

另外，大陸部分地區持續出現感染者，近80萬人14天居家隔離。新北市衛生局指出，目前新北市民接種次數約500萬次，接收一劑疫苗者達75.9%，接受兩劑者達43.6%，覆蓋率約120%。而新北市目前防疫旅館共有2908間，目前入住率66%。

面對春節即將來臨，中央疫情指揮中心昨公布14+0、10+4、7+7各項檢疫規定。新北市長侯友宜對於全球疫情成長表示，若未能將疫情管制於境外，可能造成境內大幅傳播，這是不樂見的。

侯友宜表示，面對即將到來的春節返鄉人潮，將是管制疫情的嚴峻挑戰。春節期間要求民眾不共食、限縮活動是否會有困難，要求衛生局務必與中央做好溝通，考慮第一線人員是否有辦法執行。