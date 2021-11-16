台中八大行業176家今准復業 金錢豹海派紫爵都在內

因應中央今宣布開放有陪侍服務的八大行業有條件復業，台中市政府經發局表示，台中統計列管休閒娛樂服務業共243家，已核准復業計176家。金錢豹、海派、紫爵等已向市府申請復業，經審查今天核准復業。

因應中央今天宣布開放有陪侍服務的八大行業有條件復業，台中市政府表示，台中市休閒娛樂服務業者已全數鬆綁，凡符合防疫指引都可以申請復業，市府後續將不定期查核。

台中市有3家八大行業今晚開始有條件復業，包括金錢豹海派與紫爵。各大酒店透過Line等管道通知熟客。

台中市列管的休閒娛樂服務業有243家，核准復業有176家，中央要求從業人員和消費者都必須至少打一劑疫苗才准進店，但如果未帶黃卡怎麼辦？罰多少？店家是否有連帶責任？台中市政府經發局坦承，只知依傳染病防治法處罰，但處罰細節正向中央請示中。