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公所與在地達人推攝影展 邀民眾體驗「永和河濱風光」
為推廣城市美景，新北市永和區公所今在所前廣場推出「永和之美」攝影展，並與在地攝影達人黃文華合作，展期即日起至12月15日止，公所還將舉辦合影打卡抽獎活動，邀請民眾體驗「永和河濱風光」。
永和區公所指出，「永和之美」攝影展與在地民間攝影達人黃文華合作，展出主題為「永和河濱風光」，要邀請市民朋友一同欣賞精彩萬分的城市及風景之美，沈浸繽紛燦爛的視覺饗宴。
永和區公所表示，黃文華久居永和，現已70餘歲，過去從事營造業的他，在20年前退休後，為拍攝孫子成長過程，進而報名永和社區大學，踏入攝影領域後如癡如迷，擅長拍攝風景紀錄自然，平日佇足綠寶石運動河濱公園一帶，作品在「我是永和人」臉書粉絲團廣受好評，屢屢吸引幾百名網友點讚和留言支持。
黃文華笑稱，沒想到原先單純念頭，會讓他從此愛上攝影，甚至結交許多志同道合朋友，不過他也曾迷網並反問自己，拍這麼多照片有何意義？作品真的好看？要不要聽從家人建議改拍人像？後來有次無意間聽到路人一句：「不知能不能拍得跟黃文華一樣好看？」才讓他放下過往雜念，傾聽內心聲音，決心跟著自己喜歡拍攝自然的心走，也相信自己拍出來的作品確實感動人心。
永和區長陳怡君表示，永和地靈人傑，這次攝影展與民間技藝達人合作，提供地方專業人士舞台，不僅可以發揚地方文化、凝聚在地認同，更可以行銷城市特色。
「永和之美」攝影展展期自110年11月16日起至12月15日止，活動期間也會在公所臉書專頁舉辦與攝影牆合影抽獎活動，永和區公所誠摯歡迎市民朋友前往觀賞。
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