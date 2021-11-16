企業捐偵防車予中和分局盼拋磚引玉 警局及民代齊感謝

警察是社會安定的重要力量，太平洋房屋群洋團隊今捐增偵防車予中和分局，期盼能達到拋磚引玉的效果，讓警方感到相當感謝。現場亦有許多民代到場，其中立委江永昌表示，警方一直是人民最穩固的倚靠，讓工作環境更好，就能維繫良好社會安全網。

中和分局偵查隊員警日前在辦案途中發生狀況，導致偵防車輛不幸受損，太平洋房屋群洋團隊得知情況後，除指派同仁關心慰問外，也決定捐贈群洋二號給中和分局偵查隊同仁辦案使用。

新北市政府警察局副局長溫枝發表示，警方在疫情期間業務更為繁重，但中和分局並沒有因此鬆懈，更沒有辜負人民的期待，時時刻刻稽查不法，讓新北市警察局成為六都中表現最優。中和分局長李建廣則說，有了群洋二號加入，將有利於同仁出勤交通調度，對於偵查隊的辦案效率更是如虎添翼。

群洋團隊創辦人暨總經理張惠山表示，團隊有感於取之於社會、用之於社會的企業使命，去年已經捐贈群洋一號愛心車輛予宜蘭阿寶基金會做為偏鄉遲緩兒童接送受訓使用，近來得知中和分局偵防車受損，決定捐贈群洋二號，期許能達到拋磚引玉的效果，大家共同讓警力持續成為維護社會安定的重要力量。