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北市雙子星案 柯文哲：今年開工不了
雙子星因量體大、材質配色與廣告牆恐影響周遭歷史景觀等，議員認為市府應好好解決以免卡關，捷運局表示12月中會補件，市長柯文哲則坦言今年無法開工。
台北市長柯文哲今天赴議會接受總質詢，民進黨議員吳沛憶表示，北門重見天日是柯文哲引以為傲的政績，串聯鐵道博物館、台北郵局、三井倉庫等，重現台北的歷史文物意象，但從模擬圖及空拍圖看來，台北車站特定專用區C1、D1（東半街廓）土地開發案（雙子星案），建物量體大，會卡在歷史地景的正中間，恐讓北門周邊變成配角。
此外，開發單位的規劃如台北長廊、城市博物館等也被專家認為欠缺與周遭博物館群歷史人文的連結，缺乏公益性。
柯文哲表示，地貌是會改變的，以北門為中心的西區門戶計畫約6至7年會全數完成，加上西寧國宅、台北車站特定專用區E1、E2案和市議會舊址工程等，屆時景觀會跟現在完全不同。
吳沛憶接著表示，台北長廊的規劃就連市府自家的公園處都不同意，認為會影響周遭的綠蔭跟景觀。吳沛憶批評，就是因為這些問題都沒解決，雙子星案才會在都審會卡關。
捷運工程局長張澤雄說，開發單位會認養交6、交8廣場，細節會再跟公園處確認；柯文哲也表示委員只要有意見市府都會回應。
吳沛憶並說，雙子星大樓還規劃有3層樓高、跨越南向東向外牆的超大LED廣告牆，不只會造成光害，跟周遭歷史景觀也很衝突。
張澤雄說，開發單位已在檢討調整，柯文哲回「我也覺得廣告不需要那麼多啦，太難看」。
張澤雄表示，最遲12月中就會補件再送都審會，吳沛憶問今年會不會開工，柯文哲直言「不會」。吳沛憶表示，雙子星一旦蓋下去對北市影響很長遠，希望市府好好聽學者專家的意見，討論出解決方案。
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