新北聯手致理打造「未來超市」 產品履歷掃一下全都露

新北農業局去年輔導，新北農會與致理科大合作，打造「未來超市」，透過消費者拿取的方式，追蹤購買習慣、以及產品銷售程度，協助商家分析上架品項的優缺。今年5月底未來超市在土城區農會小鋪開張，隨著疫情逐漸趨緩，12月初將舉辦周年慶，讓更多人認識未來超市。

新北市農會與致理科大團隊合作，打造未來超市展區，今年5月底在土城區農會小鋪開張，民眾只要拿取商品，上方的攝影機便會感應到，結合手勢辨識系統，不僅能識別不同商品，還能在前方的螢幕，自動播放產品資訊。

土城區農會秘書邱堯楨說，未來超市讓農會從後台數據，看那些品項被拿起次數最多，進一步做商品上架的分析，其次產銷履歷的說明，使生產端與消費者建立信任感，且民眾也覺得很稀奇，還會揪團來小鋪玩，口耳相傳，帶來更多人潮。目前農會小鋪，最多人觀看的產品，有池上關山米、彰化地瓜、魚池鄉香菇及關西的仙草乾等。