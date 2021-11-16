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治安事件頻傳 侯友宜宣示：「快速打擊犯罪」升級2.0版

聯合報 / 記者張睿廷／新北即時報導
侯友宜在臉書發文表示，新北的「快速打擊犯罪」已經升級到2.0版，會強力逮捕犯罪現行犯。圖／擷自侯友宜臉書
侯友宜在臉書發文表示，新北的「快速打擊犯罪」已經升級到2.0版，會強力逮捕犯罪現行犯。圖／擷自侯友宜臉書

台灣近期治安事件頻傳，新北市長侯友宜今日在臉書貼文表示，城市治安絕對不容挑釁，面對街頭暴力要從重、從快處置，新北的「快速打擊犯罪」已經升級到2.0版，員警會在第一時間迅速到場逮捕、追緝犯罪，強力逮捕現行犯，追溯犯罪不能手軟，這就是自己的態度。

侯友宜表示，新北的治安不容挑釁，面對街頭暴力要從重、從快處理，一個都不放過，一個都不輕饒，疫情舒緩以後，他看到人心開始浮動，全台各地民眾的安全受到嚴重的影響，每一件案子自己都隨時關注、隨時提醒，要求警方立即儘速破案。

侯友宜說，新北的快速打擊犯罪已經升級到2.0版，會在第一時間，迅速到場逮捕、追緝犯罪，強力逮捕現行犯，追溯犯罪不能手軟，這就是他們的態度。

侯友宜提到，過去當警察也好，現在當市長也好，一路走來，捍衛治安一向是自己的決心，任何人都不能挑釁新北市的治安。誰敢來挑釁，所有警察弟兄都會盡全力打擊犯罪！

侯友宜表示，不論是掃黑、掃毒、掃黃，他們都會全面出擊，再次告誡有心人士，新北治安絕對不容挑戰！

侯友宜 警察

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