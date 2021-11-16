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議員指校園使用標章食材比例低 新北：已積極提升

中央社 / 新北16日電

針對校園食材使用標章統計，民進黨議員李倩萍質疑在北北基桃等北台4市中，新北校園食材標示執行成效比例最低。教育局表示，經積極輔導，使用3章1Q食材比率已提升到91%。

新北市議會進行新北市政府111年總預算分組審查，李倩萍今天發布新聞稿指出，農委會與教育部在2016年試辦營養午餐優先選用可溯源國產食材計畫，並補助每個學童每餐新台幣3.5元。

她說，中央在去年更加碼補助至每位學童每餐6元，新北市今年獲得1.78億元補助，明年更預估可以獲得2.63億元補助。這筆來自中央要協助新北市學童提升營養午餐品質的預算，新北不應罔顧中央美意。

她表示，可是依農委會校園食材使用標章統計，新北市校園營養午餐食材標章（示）的使用率僅88.29%，在6都中居倒數第2，而且是北台灣的北北基桃等4市中最低，明顯落後其他縣市一大截。

教育局接受中央社記者訪問表示，為提供學生豐富多樣學校午餐，菜色使用食材數相較其他縣市為高，再加上新北幅員廣大且偏鄉學校多，符合3章1Q溯源食材取得相對不易，經積極輔導學校及團膳業者後，使用3章1Q食材比率大幅提升，截至今年9月已達91%。

教育局表示，配合教育部「推動偏鄉學校中央廚房計畫」，已結合各偏鄉學校共組食材採購聯盟，藉由食材聯合採購確保供應商穩定供應並提升標章（示）食材使用率。

營養午餐 新北

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