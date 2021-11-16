十分老街狹小危險 終要整修地方很期待

平溪區十分老街一直以來都是遊客造訪平溪必走的老街之一，不過由於老街鋪面年久失修，加上電桿林立，因此造成道路狹小，人車爭道，因此，新北市議員林裔綺協助爭取道路改善經費，今(16)日舉行動工前的地方說明會，地方也都樂觀其成很期待。

十分老街是觀光客來到平溪必到訪的老街之一，每年遊客成千上萬相當熱鬧，不過因為老街舖面長期年久失修，加上電桿林立，讓遊客和居民行走或是放天燈都是危險重重。

市議員林裔綺表示，地方爭取多年的電桿下地，要讓市容景觀更好，好不容易完成電纜地下化工程，接下來就是老街地面改善工程要接著進行，讓地方都相當期待，因為已經等太久了。

平溪區長曾繁盛指出，今(16)日召開動工前的地方說明會，許多鄉親和地方人士也都熱情參與，因為大家都希望工程品質能夠兼顧，也能在計畫的時程內完工，讓來往的居民和遊客往後在行的方面能更安全有保障。