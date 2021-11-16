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下里打流感疫苗 汐止長輩免奔波好方便

觀天下 / 記者陳惠玲／汐止報導
汐止衛生所下里服務，前往五堵地區的長安里，為長輩們施打流感疫苗。 圖／觀天下有線電視提供
汐止衛生所下里服務，前往五堵地區的長安里，為長輩們施打流感疫苗。 圖／觀天下有線電視提供

今年的流感疫苗開始施打，除了到指定的衛生所及醫療院所之外，汐止衛生所也開始下里服務，今(16)日下午前往五堵地區的長安里，為長輩們施打流感疫苗，讓老人家不用舟車勞頓，也守護他們的健康。

汐止衛生所主任徐國祐表示，流感疫苗開始施打，每年大概都是從十月份開始，十月份是針對65歲以上的長者，而從11/15日開始，針對50歲以上的民眾都可以前來施打，那因為最近都還有在打新冠肺炎的疫苗，所以，針對衛福部公告的指示，只要兩個疫苗的間隔超過七天就可以來施打，比如說11/15日打了新冠肺炎的疫苗，就是要11/22日以後才能打流感疫苗，同樣的如果今天11/16日來打了流感疫苗，就必須要到11/23日以後才可以接種新冠肺炎疫苗，兩支疫苗要相隔七天以上。

徐國祐指出，汐止區有31間的合約醫療院所可以提供流感疫苗的施打，新冠肺炎疫苗也有20幾間，目前汐止衛生所有跟醫院跟診所合作，總共在31個地方辦了社區流感疫苗施打，詳細的資訊可以參考各里辦公處都有公布，或者是上汐止衛生所網站就可以看到在各個里別流感疫苗施打的時間、地點。

長安里長楊清風說，非常感謝汐止衛生所特別安排時間來活動中心服務里內的長輩，讓他們不用大老遠跑到汐止衛生所，那今年可能因為疫情的關係，長輩特別重視流感疫苗的施打，以往大概一個多小時60位民眾來施打，但是今天不到半個小時就已經超過60位了，相當踴躍。

疫情期間，入門前的量額溫、消毒工作都不能少，里長也一個個記下體溫及發號碼牌，長輩們依序掛號、問診、打疫苗，民眾說，離衛生所有一段距離，搭公車來回對行動不便的長輩來說，實在很不方便，現在能夠就近施打，就不用辛苦奔波，很便民。

流感疫苗 衛生所 汐止

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