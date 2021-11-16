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平溪商圈彩繪祈福天燈 燈海飄揚迎人潮

觀天下 / 記者陳郁薇／平溪報導
平溪商圈號召店家和社區居民，一起彩繪起小天燈，並懸掛在知名景點觀音巖，重新迎來人潮。 圖／觀天下有線電視提供
平溪商圈號召店家和社區居民，一起彩繪起小天燈，並懸掛在知名景點觀音巖，重新迎來人潮。 圖／觀天下有線電視提供

隨著新冠肺炎的疫情逐漸趨緩，各地的知名景點也希望能迎來遊客，天燈的故鄉平溪，近期商圈號召店家和社區居民，一起彩繪起小天燈，並懸掛在知名景點觀音巖，讓往來的遊客都可以欣賞到商圈的用心，也希望帶動地方商圈的發展，重新迎來人潮。

五顏六色色彩繽紛的小天燈，懸掛在平溪觀音巖形成一座祈福牆，隨著微風起舞彷彿是在向遊客打招呼，這些看似專業的彩繪，其實是出自於平溪在地店家及社區居民之手，發揮巧思將收集到的樹葉，以拓印的方式，一盞盞純手工獨一無二的圖騰就此誕生。

平溪魅力商圈店家與社區居民在理事長王凱的號召下，結合平溪國中與一粒麥子社福團體，共同在平溪觀音巖打造天燈燈籠祈福牆，未來還計畫陸續懸掛在老街上還有各景點作點綴，打造平溪獨有的魅力，盼望回到疫情前的熱鬧景象。

平溪魅力商圈理事長王凱表示，今年因為新冠肺炎疫期，讓許多觀光產業大受影響，尤其天燈的故鄉平溪，許多店家絕大部分都是依賴外國遊客，讓不少店家叫苦連天，不過幸好隨著疫期趨緩，目前人潮已回流五六成，讓店家都相當的期待。

平溪 天燈 新冠肺炎

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