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淡水普照寺辦愛心捐贈 千人領便當、物資

觀天下 / 記者許端驛／淡水報導
淡水普照寺舉辦的行善功德大捐贈活動，準備的便當超過1千份，並發送物資，還設有義剪，義診。 圖／紅樹林有線電視提供
淡水普照寺舉辦的行善功德大捐贈活動，準備的便當超過1千份，並發送物資，還設有義剪，義診。 圖／紅樹林有線電視提供

淡水普照寺、淡水區公所及佛光普照基金會所共同舉辦的行善功德大捐贈活動，現場不只是由普照寺所準備的便當，超過1千份，並發送物資，還設有義剪，義診，另外信眾捐出來的乾淨二手衣物等等攤位，希望能夠讓這個社會更美好。

以說好話，行善舉，心存善念為出發點，淡水普照寺在每年的農歷十月初八，都會舉辦活動，要針對淡水區內的弱勢族群，發送物資給他們，現場還設有義剪，義診等單位，另外還有許多平常信眾所捐出來的乾淨二手衣物，一同送給弱勢朋友們領取。

淡水區社會課長鄭郁正表示，淡水普照寺，不僅在地方的宗教文化上的推廣，對於關懷弱勢居民，舉辦公益活動上，更不遺餘力，現場還有佛書贈送。

淡水普照寺住持釋普清表示，今年特別希望藉由這場活動，在疫情之後的可以照顧到許多弱勢群眾，藉由宗教力量，來撫慰社會心靈，在佛法當中得到幫助，對於這一次的公益活動，同時希望能夠對較弱勢的居民給予最實質的助力。

淡水 公益活動 義診

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