感謝企業團體愛心送暖 萬里公所辦感恩餐會

公家資源有限，民間資源無窮，每年萬里都有一群默默行善、投注資源與回饋地方的善心企業團體，為此，萬里區公所與核二廠攜手舉辦感恩餐會，並邀請區內的獨老長輩們一起來與善心企業相見歡，感謝企業的無私付出，讓萬里區的弱勢與獨老都可以過更好的生活。

萬里區長粘雪琴說，碰上疫情，今年大家的生計都受到影響，疫情過後辦理兩度的物資發放就感受非常明顯，領取物資的民眾提早來排隊，就連平常總是最多的物資白米都今年都面臨缺乏，好在還有企業團體的善心，一直守護著萬里的弱勢，因此歲末之際，也要透過感恩餐會，來感謝這群默默守護萬里的企業。

而經營服務區擴及淡水、三芝、石門、金山與萬里的紅樹林有線電視，每年回饋萬里北基共餐聚點加菜金，辦理促進親子互動的MOMO家族相見歡活動，也在這次的感恩企業之列，與長輩相見歡，也帶來了防疫物資，祝福長輩後疫情時代可以回歸日常生活，多外出運動增進健康。

另外一直以來都是萬里居民好鄰居的核二廠，廠長林志保也出席活動表示，對於萬里區的資源挹注與活動都將繼續支持，期待在電廠與各善心企業的資源挹注下，萬里區的弱勢家庭、獨老長輩都可以擁有更好的生活環境與生活品質。