城中城後北市甲類建物公安申報 遭爆近一成不合格

城中城大火後北市安檢老舊建物，其中北市消防局列管的複合式甲類老舊大樓124棟，台北市議員許家蓓今在市政總質詢中指出，須公安申報的有504處場所，其中公安申報不合格或未申報者有49處，不合格率近一成，她還發現同一棟大樓中，非所有場所都必須申報，恐成為公安黑數。對此，副市長黃珊珊指出，未來會整棟一併做公安檢查。

許家蓓指出，因公安申報並未強制各場所必須申報，需達一定樓層或樓地板面積大小，才須申報， 因此可能有更多大樓場所有公安疑慮，但因不需申報，而未被發現。除了甲類不合格率9.7%，另有176棟建築物計有428處場所，其中公安申報不合格或未申報者有19處，不合格率4.4%。

另外，高雄城中城大火發生後，內政部表示將研議是否規定84年公寓大廈管理條例施行前已蓋好之大樓需強制成立管委會，目前尚在行政院審查。台北市7層樓以上公寓大廈共1萬823件，其中尚有4401件沒有管委會。

許家蓓說，建管處每年編列225萬預算委請民間團體輔導大樓成立管委會，但每年僅輔導25處，若照每年25處成立管委會的龜速，4千多處大樓要花上一百年以上才能全面成立管委會，北市府效率過低且過於消極。公安申報部分，她認為台北市需跳脫現有法律規範，針對不需要公安申報的老舊大樓，或住戶較多的老舊大樓，訂定追蹤機制，為市民安全做更多把關。

對於北市公寓大廈成立管委會比例低，台北市長柯文哲答詢時也說不滿意，坦言目前沒有什麼特別的方法，最重要的還是在立法院 直接立法，強制實行。

至於同一棟大樓非所有場所都必須申報，黃珊珊指出，高雄市發生城中城大火後，北市也開檢討會，會向市長報，也 發現一棟樓，有的營業場所須申報，但在同一棟大樓內不是營業場所不須申報，因此未來檢討，檢查時會整棟樓一起做。