快訊

陳建仁「打過高端實驗」赴東歐恐受阻 指揮中心回應

因應春節需求！集中檢疫所明上午10時開搶 分兩梯次預約

聽新聞
test
0:00 / 0:00

城中城後北市甲類建物公安申報 遭爆近一成不合格

聯合報 / 記者楊正海／台北即時報導
北市府日前針對大型公共場所執行聯合稽查。(翻攝畫面)
北市府日前針對大型公共場所執行聯合稽查。(翻攝畫面)

城中城大火後北市安檢老舊建物，其中北市消防局列管的複合式甲類老舊大樓124棟，台北市議員許家蓓今在市政總質詢中指出，須公安申報的有504處場所，其中公安申報不合格或未申報者有49處，不合格率近一成，她還發現同一棟大樓中，非所有場所都必須申報，恐成為公安黑數。對此，副市長黃珊珊指出，未來會整棟一併做公安檢查。

許家蓓指出，因公安申報並未強制各場所必須申報，需達一定樓層或樓地板面積大小，才須申報， 因此可能有更多大樓場所有公安疑慮，但因不需申報，而未被發現。除了甲類不合格率9.7%，另有176棟建築物計有428處場所，其中公安申報不合格或未申報者有19處，不合格率4.4%。

另外，高雄城中城大火發生後，內政部表示將研議是否規定84年公寓大廈管理條例施行前已蓋好之大樓需強制成立管委會，目前尚在行政院審查。台北市7層樓以上公寓大廈共1萬823件，其中尚有4401件沒有管委會。

許家蓓說，建管處每年編列225萬預算委請民間團體輔導大樓成立管委會，但每年僅輔導25處，若照每年25處成立管委會的龜速，4千多處大樓要花上一百年以上才能全面成立管委會，北市府效率過低且過於消極。公安申報部分，她認為台北市需跳脫現有法律規範，針對不需要公安申報的老舊大樓，或住戶較多的老舊大樓，訂定追蹤機制，為市民安全做更多把關。

對於北市公寓大廈成立管委會比例低，台北市長柯文哲答詢時也說不滿意，坦言目前沒有什麼特別的方法，最重要的還是在立法院 直接立法，強制實行。

至於同一棟大樓非所有場所都必須申報，黃珊珊指出，高雄市發生城中城大火後，北市也開檢討會，會向市長報，也 發現一棟樓，有的營業場所須申報，但在同一棟大樓內不是營業場所不須申報，因此未來檢討，檢查時會整棟樓一起做。

公安 北市

延伸閱讀

陳時中唱歌喝酒影片瘋傳 柯文哲：若是平常時這個還好

北市取消敬老金爭議不歇 黃珊珊吐心聲

黃珊珊選不選台北市長 黃瀞瑩：算是在訓練中

春節檢疫10+4 黃珊珊嗆陳時中：將帥無能真的會累死三軍

相關新聞

萬華阿公店復業了 82家申請 今天44家可開始營業

八大行業相關防疫管制，台北市副市長蔡炳坤今天在臉書表示，阿公店去污名化，今天起，北市府已經現勘審核核准44家萬華茶室業、...

坦承大巨蛋仍是弊案 7年搞不定 柯文哲：第一次沒經驗

年底重啟核四公投將在12月18日投票，台北市長柯文哲今早批評，蔡英文總統上任已5年，若第一年就關掉核四，每年40億封存費...

2025雙北世壯運組委會揭牌 柯侯同台：要開始做事了！

2025雙北世界壯年運動會，台北市長柯文哲、新北市長侯友宜今天同台出席組織委員會揭牌，象徵雙北世壯運將從賽會規畫，邁入實...

長者嗶無1500元 柯文哲：明後天再刷 再不行打電話處理

台北市長柯文哲日前宣布啟動敬老愛心卡儲值金政策，從昨天開始，長者、身心障礙者持敬老卡、愛心卡到四大超商、美聯社嗶卡，將自...

城中城後北市甲類建物公安申報 遭爆近一成不合格

城中城大火後北市安檢老舊建物，其中北市消防局列管的複合式甲類老舊大樓124棟，台北市議員許家蓓今在市政總質詢中指出，須公...

柯文哲臉書鼓勵首座貓公園遛貓遭批 動保處：是造型

台北市長柯文哲臉書宣布北市首座貓公園落成，以後貓奴可以帶喵星人來散步，卻遭網友批評貓不適合遛。動保處澄清，主要是把廢地綠...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。