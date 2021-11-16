響應世界早產兒日 新北3座橋11月17日點亮紫燈

新北市響應11月17日世界早產兒日，當天傍晚同步在新月橋、碧潭吊橋、淡海情人橋3處地標，串聯點亮紫燈，喚起民眾關注早產防治及健康照護議題。

新北市衛生局今天發布新聞稿指出，新北市自108年起攜手財團法人早產兒基金會辦理早產兒個案管理計畫，至今已提供服務超過800名，經追蹤照護超過85%掌心寶貝體重可達正常，並協助76名發展遲緩接受早期療育服務。

衛生局長陳潤秋表示，新北市早產兒個案管理計畫將極低出生體重早產兒（小於1500克）全面納入關懷網絡，由個案管理師提供早產兒至矯齡2歲個別化及系統性醫療照護追蹤，協助父母獲得照顧早產兒知識、技能與服務資源，以降低早產兒併發症或死亡風險。

衛生局表示，為喚起民眾關注早產防治及健康照護議題，於明天「世界早產兒日」傍晚同步在新月橋、碧潭吊橋、淡海情人橋3處地標，串聯點亮紫燈，因為紫色為早產兒代表色，為紅色與藍色調和，映射出早產兒父母迎接新生命的喜悅與面對的煎熬。