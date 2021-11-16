到阿公店消費也變「大數據」？柯文哲：目前不會

台北市今起核准44家萬華茶室業、阿公店自律復業，議員吳沛憶指出，復業後業者與消費者需落實實名制登記，柯文哲曾提到說未來台北大數據中心有考慮授權做商業使用，未來若有人要做「阿公店消費行為分析」，市府是否會把個資授權給商業使用？台北市長柯文哲表示，「目前不會用啦，但我也覺得資料治理委員會要討論這題目。」

吳沛憶今在議會市政總質詢表示，阿公店自律復業，還要去汙名化，實質上該怎麼做？柯文哲說，這就是營業場所，不要有不必要聯想。蔡炳坤認為，市府與業者互動良好，協會自制公約也強調會員不會從事色情、陪侍、伊拉客行為，這都是復業的重要關鍵。

吳沛憶表示，目前有44家開始營業，並要求員工及消費者實名制登記、檢視疫苗接種卡等，只要合法營業都沒問題，但該如何落實防疫，尤其今年因為實名制未落實，導致疫調困難，接下來市府將如何稽查阿公店？另外，還包括從業人員接種第二劑疫苗要達6成，市府是否掌握工作人員名冊？

蔡炳坤表示，將會每天抽查阿公店是否落實防疫。商業處長高振源也表示，業者需自行掌握員工名冊，此外，民眾若是以台北通入場也將與1922整合。

吳沛憶質疑，台北通跟實聯制不同地方，柯文哲曾提到說未來台北大數據中心有考慮授權做商業使用，未來若有人要做阿公店消費行為分析，而要求台北通授權，市府是否會把個資授權給商業使用？

資訊局長呂新科再三保證不會授權其他用途，並解釋所有實聯制依照中央規定，資料保存28天供疫調使用，不能做其他用途。

柯文哲也說，沒這樣規劃，大數據中心怎麼運作，還是那句話，科技走在法律前面，只有做硬體建設，還有很多規範未定，「目前不會用啦，但我也覺得資料治理委員會要討論這題目。」