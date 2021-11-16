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柯文哲臉書鼓勵首座貓公園遛貓遭批 動保處：是造型

中央社 / 台北16日電
台北市長柯文哲臉書宣布北市首座貓公園落成，以後貓奴可以帶喵星人來散步，卻遭網友批評貓不適合遛。圖／翻攝自柯文哲臉書
台北市長柯文哲臉書宣布北市首座貓公園落成，以後貓奴可以帶喵星人來散步，卻遭網友批評貓不適合遛。圖／翻攝自柯文哲臉書

北市柯文哲臉書宣布北市首座貓公園落成，以後貓奴可以帶喵星人來散步，卻遭網友批評貓不適合遛。動保處澄清，主要是把廢地綠化為貓造型公園，用意不是貓活動區。

台北市長柯文哲今赴議會接受總質詢，民進黨議員洪健益說，今天柯文哲臉書上宣布首座貓公園在萬華區落成，並寫「以後貓奴也可以帶著喵星人來專屬貓公園散散步」，但被網友批評不該鼓勵遛貓，貓受到驚嚇走失的風險比狗高很多。

台北市動保處長宋念潔答詢指出，是把一塊廢棄土地綠化成公園，並以貓為造型設計，用意並不是像狗那樣建造成活動區。

宋念潔事後接受中央社記者電話訪問時說，公園由工務局興建，透過廢棄土地綠化後，成為具備貓意象公園，包含公園內椅子為貓造型、牆壁也設置貓圖案等，並非要讓民眾帶家貓前往溜貓，且因附近常出沒流浪貓，後續會評估把公園設為流浪貓餵食地點，並輔導志工協助。

洪健益說，柯文哲臉書貼文這樣寫會引起誤會，要求趕快改掉，柯文哲應允。

柯文哲 北市

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