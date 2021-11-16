台北通有上萬外籍會員 議員質疑：恐違歐盟個資規範

台北市長柯文哲積極推動數位城市，不過台北通的資安與個資保護問題，日益受到重視。台北市議員林亮君說，有資安專家指出，台北通有機會收集到歐盟居民的個資，有歐盟「一般資料保護規範」（GDPR）適用的問題。北市資訊局回應，台北通未於歐盟境內設立據點，亦未在歐盟境內為資料運用，且其僅具身分識別功能，並無出於商業目的的資料監控或個人分析行為，無GDPR的適用問題。

林亮君指出，截至10月31日為止，台北通已經有1萬3565位外籍人士會員，不可能沒有歐盟會員國國人。但台北通僅以我國「個資法」作為標準，甚至連「個資法」標準都未達到，顯然不可能合乎GDPR 。台北市的資訊科技應用頻頻在國際上獲獎，倍受市長誇耀。但其代價正是台北市民的個資！

林亮君說，她過去曾就台北通的資訊安全與個資保護問題詢問過資訊局，資訊局表示，台北通的個資規範是依據「個資法」及「台北市政府單一識別服務作業要點」，沒有取得過其他認證。

議員也指出，國際上兩個主要的個人資料規範認證ISO 27701、BS 10012的最新版本都已經根據GDPR 進行更新。資訊局既然不曾申請過相關認證。單憑遵循台灣的個資法，是不可能吻合GDPR的要求的。

林表示，台北通不僅有違背GDPR的可能性，是否符合個資法規範也是疑問，儘管資訊局允諾研議提出具個資保護機制的自治條例，但市府在未解決個資保護問題前，仍不斷擴大台北通應用範圍，除大稻埕煙火節抽籤及疫苗護照外，根據10月底的主秘會報會議記錄，市府更預計將所有涉及個人身分識別的活動、機制，都將透過台北通。

林亮君說，她不反對台北市走向資訊化與科技化，但就如歐洲多個已經採行數位身分證的國家已經展現的，資訊化與個資保護應該要並重。對於欠缺個資保護機制的台北通，將持明確反對的立場，持續要求市府提出立法，甚至就現有的總歸戶進行拆分。確保市民的個人資料，能夠受到應有的保護，讓市民遠離監控與濫用的威脅。

資訊局表示，台北通未在歐盟境內為資料運用，且只有進行身分識別，並沒有商業目的的資料監控，或個人分析行為，無GDPR的適用問題。台北通相關規定是依據中央個資保護法及「台北市政府單一識別服務作業要點」所訂定。