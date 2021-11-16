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新北今年前8月交通死亡增11% 騎士和行人最多

中央社 / 新北16日電

新北市今年1到8月交通事故30日內死亡人數較去年同期增11%，以機車族、行人最多，大型車輛肇事致死增加幅度較大。市府表示，除成立機車及高齡者肇事專案小組，並加強執法。

新北市政府交通局今天發布新聞稿指出，統計新北市今年1到8月交通事故30日內死亡人數，較去年同期增加11%、共17人。

根據統計，死亡人數中以機車族、行人比例最高，主要肇因以未依規定讓車、未注意車前狀況較多，且以自摔、自撞最多占25%，次為側撞24%，另大型車輛肇事導致事故死亡增加幅度也較大。

市府交通局長鍾鳴時說，在6都中，新北市為第2低，但仍有很大的進步空間，因此透過工程、教育、執法三管齊下，包括針對易肇事路口進行改善工程、成立肇事改善小組、持續改善行人通行空間、對大型車輛違規加強執法等。

交通局表示，針對機車族的行車安全，調整轉向配置及路型、車道寬度重新配置，安排交通安全宣導團和路老師至各級學校、公司行號等密集加強交安宣導。

此外，新北市政府警察局將易肇事熱點列入巡邏守望重點，以科技執法方式，針對超速、闖紅燈、轉彎未依規定等主要違規項目逕行舉發，同時將未成年無照駕駛、未戴安全帽、使用行動裝置等違規列為重點取締項目，嚴格執法。

機車族 新北

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