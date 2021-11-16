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安心迺夜市 北市續推夜市微笑標章加碼抽好禮

聯合報 / 記者許玉娟／即時報導
11月28日前每周至指定夜市拍下有「夜市食品安全微笑標章」的攤商照片，上傳至2021台北食時安心網站，就有機會獲得好禮。圖/台北市政府衛生局提供
11月28日前每周至指定夜市拍下有「夜市食品安全微笑標章」的攤商照片，上傳至2021台北食時安心網站，就有機會獲得好禮。圖/台北市政府衛生局提供

台灣夜市小吃廣受民眾喜愛，台北市政府衛生局為提供安心的外食環境， 107年起推動夜市食品安全微笑標章，今年擴大實施到臨江街、梧州街、廣州街及西昌街等4處夜市，並結合「台北市食材登錄平台-夜市專區」QR Code，掃描即可查詢食材來源，民眾逛夜市更安心。

台北市政府衛生局表示，「夜市食品安全微笑標章」今年配合台北市夜市打牙祭推出「微笑安心迺夜市」活動，即日起每周至指定夜市拍下有「夜市食品安全微笑標章」的攤商照片，上傳至2021台北食時安心網站，就有機會把1,000元賣場禮券及限量微笑標章抱枕帶回家，活動至11月28日截止。

另外，夜市攤商只要通過「人員衛生」、「食材溯源追蹤」、「製作環境衛生」及「病媒防治」4大面向檢核，即可獲得食品安全微笑標章金質獎或銀質獎，北市自107年至今年已完成12處夜市認證，111年將持續推動至轄內其他觀光夜市，讓民眾能更放心迺夜市吃美食。

衛生局指出，台北市夜市打牙祭11月推出「秋日輕旅行，安心逛夜市」1送3抽好禮拿不完活動也同步開跑，將抽出iPhone及多項大獎，趕快呼朋引伴一起逛夜市！詳請請上2021台北食時安心網站(https://w.tw.mawebcenters.com/tacofunpr/)查詢。

週週微笑迺夜市路線，讓民眾能開心、放心、迺夜市吃美食。圖/台北市政府衛生局提供
週週微笑迺夜市路線，讓民眾能開心、放心、迺夜市吃美食。圖/台北市政府衛生局提供

夜市 北市

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