北市添身障者健身器材 再推新生公園複合式運動場

為推動無障礙友善環境，台北市議員吳沛憶今在議會提案北市參照新北市經驗，引入相關設施或成立無障礙專屬健身房。台北市體育局長李再立表示，先將專屬健身房改成優先使用健身房，目前已規畫「新生公園複合式」運動場館，工程預訂至113年下半年完工。

吳沛憶表示，為推動無障礙友善環境，請參考新北市身障專屬健身房經驗，除通用設施外，應研議增設身心障礙者專屬的健身房或設施，並一併搭配場地動線與交通運輸規劃，以利身心障礙者使用。

李再立表示，考量目前市場機制，如設立身心障礙者專屬健身房場館自償性不足，勢必由市府自營或以勞務委外方式辦理，且為避免排擠原使用民眾及造成標籤化現象，北市運動場館仍以各族群共融使用為目標。

李再立表示，目前已規畫興建「新生公園複合式運動場館」，融合輪椅夢公園概念，主要以結合新生公園現有園區相關設施，例如游泳池、籃球場、網球場、棒球場、步道、攀樹等，提供輪椅族群朋友更多元化的運動休閒服務，讓行動不便者更親近運動，工程預訂至113年下半年完工。

李再立表示，未來新設立的運動場館，如新生及克強公園複合運動館等，將納入不同使用族群運動需求，並強化無障礙設施、場地動線規畫，提升設施的可及性與便利性。

李再立表示，本年度起北市運動中心契文中列入「增設通用性設施設備或器材」條文，未來辦理優先定約與重新招商作業，要求器材設備更新時需採購通用性設備，以提供身心不便者優先使用。

吳沛憶建議，應強化身心障礙者的動線規劃，否則在健身房常見的現象，像是重量訓練，對女性來說有心理障礙，如果有女性專區，這樣也會比較舒服，建議可替身心障礙者規劃類似專區。

李再立表示，依新北市的經驗，身心障礙者「專屬」健身房效益不大，反而造成空間閒置，會先將專屬健身房改成優先使用健身房；此外，明年也將試辦身心障礙運動輔具服務等措施，從軟硬體多面向建構友善運動環境。

台灣身心障礙者人權監督聯盟理事長張學恒表示，許多輪椅族都必須透過運動來復健，腳才不會萎縮，許多身障者都必須往新北市跑，台北市為首善之都，應做完善的規畫。