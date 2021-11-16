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坦承大巨蛋仍是弊案 7年搞不定 柯文哲：第一次沒經驗

聯合報 / 記者胡瑞玲／台北即時報導
台北市長柯文哲今坦承，雖然大巨蛋繼續蓋，但他仍認為大巨蛋是弊案。圖／截自北市議會視訊影片
台北市長柯文哲今坦承，雖然大巨蛋繼續蓋，但他仍認為大巨蛋是弊案。圖／截自北市議會視訊影片

年底重啟核四公投將在12月18日投票，台北市長柯文哲今早批評，蔡英文總統上任已5年，若第一年就關掉核四，每年40億封存費就不用付，「不要再把核四當提款機」，下午又說蔡英文第1年下行政命令就可以做，但遭北市議員洪健益嗆，柯上任7年搞不好大巨蛋，柯表示自己是第一次當市長沒經驗，認為大巨蛋仍是弊案。

柯文哲今下午赴北市議會進行總質詢，洪健益質詢時首先詢問民眾黨內部是否達成共識，決議支持重啟核四？柯文哲坦承，黨內確實有很高比例是支持重啟，但問他的話，他是反對。

「你真的很會搶聲量」，洪健益表示，民進黨、國民黨、民眾黨等黨昨派6名立委去核四場視察，大家看完連藍委都不敢說重啟，認為問題很多，甚至近2年內重啟機率是零、風險很高。

洪說，早上要蔡英文不要把核四當提款機，柯回說，這行政命令就可以做。洪反問，重啟核四是全國議題，柯卻認為蔡英文第1年下行政命令就可以做，但柯上任7年，連大巨蛋都搞不定，7年前騙選民說是弊案，之後又說是怪案，現在卻沒案准許繼續蓋。

柯文哲表示，他是第一次當市長沒經驗，重來一次，不會猶豫這麼久。洪馬上說，「蔡英文也是第一次當總統啊！」柯回說，你們民進黨是完整的團隊，不像他算是個體戶。

針對大巨蛋，柯文哲坦言，「我認為大巨蛋還是弊案」，一審前財政部長、前台灣證券交易所董事長李述德都有罪，法案還在審理中。

核四 柯文哲 蔡英文

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