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議員盼設身障者健身專區 北市府：優先使用為主

中央社 / 台北16日電

北市議員吳沛憶建議，北市各行政區運動中心應增設專屬身障者健身房區域，並規劃動線等搭配方案。體育局今天指出，專區可能影響市民使用，應以設身障者能優先使用設施為主。

台北市議會教育委員會審議民進黨籍市議員吳沛憶等人提案，提案內容為建議台北市政府針對各行政區區運動中心，新增身心障礙者健身房專區。

吳沛憶說，北市各區運動中心有設通用性健身設施，建議新增身心障礙者專區，讓身障者也能使用設施。國民黨籍市議員汪志冰認為，北市府未來若新建體育場館，可加強規劃設置身障者可使用健身設施。

台北市政府體育局長李再立答詢，北市各區運動中心健身設備多為通用型，所有年紀都能使用器材，若運動中心新增身心障礙者專區，可能讓一般市民無法入內使用，建議文字改為身障者優先使用及適用設施。

他指出，擬規劃在各區運動中心設置身心障礙者使用運動器材輔具，後續與運動中心得標業者簽新契約時，會要求購置身障者及市民都能使用健身器材。

市議會委員會通過、修正提案內容，交由北市府研議辦理。

體育局事後發新聞資料，各區運動中心未設身心障礙者專區，皆與一般市民共用健身設施，身障者也能進健身房使用器材。且在今年契約內，已納入條文，要求得標業者需購置通用性健身器材，更新器材時也應以身障者可優先使用設施為主。

身障者 健身 北市

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